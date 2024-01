Yolanda Díaz, tras el voto en contra de Podemos al decreto del subsidio de desempleo: «Solo me afectan personalmente las cosas de la gente que quiero»

ATLAS

Yolanda Díaz evidenció este jueves su ruptura total con Podemos, después de que el partido de Ione Belarra tumbase el decreto que reformaba el subsidio de desempleo, una iniciativa de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. «Solo me afectan personalmente las cosas de la gente que quiero», dijo a su llegada a la reunión informal de ministros de Empleo de la Unión Europea que comienza hoy en la ciudad belga de Namur. «Ayer Podemos ha golpeado a los trabajadores y las trabajadoras de mi país y lo ha hecho de la mano de Vox y del Partido Popular. Van a tener que rendir cuentas a la ciudadanía», sostuvo Díaz quien adelantó que se convocará de manera inmediata a los agentes sociales para debatir con ellos la reforma del subsidio por desempleo.

La vicepresidenta incidió en que esas tres formaciones políticas «han tumbado un decreto que ampliaba la protección del subsidio por desempleo a las mujeres transfronterizas, las trabajadoras marroquíes que vienen a diario a Ceuta y Melilla a trabajar. Hoy ya no tienen derecho al subsidio por desempleo. Han votado no a un colectivo muy importante de trabajadores menores de 45 años sin cargas familiares que se quedan sin paro», expuso.

También recordó que Podemos, Vox y el PP «han votado no a que hoy los parados españoles que cobren un subsidio de 480 euros lo percibieran con un importe de 90 euros más», hasta los 570 euros al mes, y que, asimismo, se han opuesto «al permiso de lactancia que llevamos pidiendo los padres y madres españoles por un tiempo de hasta 28 días».

Legislatura «convulsa»

Desde Podemos criticaron que la vicepresidenta del Gobierno no pactó las medidas que iban a aprobar en el decreto. Díaz expuso las razones. «Esta es la única reforma que no pudimos someter al diálogo social, solamente pudimos consultarles, por una cuestión de responsabilidad, y es que teníamos que cumplir el hito europeo, el último que nos quedaba en el Ministerio de Trabajo, para percibir el desembolso de 10.000 millones de euros, y tenía que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Por esta razón no pudimos negociarla con los agentes sociales», justificó sin citar expresamente a Podemos.

Díaz aseguró que le consta que había «mejoras» que los sindicatos querían «con algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tiempo parcial». «Ahora sí abrimos la mesa de diálogo social y esta reforma ya va a estar consensuada también con los agentes sociales», constató.

Sobre el pacto de JxCat con el PSOE para delegar las competencias sobre inmigración a la Generalitat, la vicepresidenta señaló que ella forma parte del Gobierno español y que todas las decisiones tomadas en el Ejecutivo «son mancomunadas». Asimismo, Díaz admitió que la actual legislatura es «convulsa» y «muy difícil», y afirmó que «va a tocar negociar mucho más».

No podíamos aceptar «un trágala», dicen desde Podemos

Por su parte, Podemos sigue insistiendo que su no al real decreto impulsado por Díaz se debe a que este suponía «recortes para los mayores de 52 años» y que no iban a aceptar «un trágala». «Es inexplicable que este Gobierno haya intentado colarnos un recorte de derechos, mintiéndonos. No es el momento de recortes, es momento de ampliar la proteccion social a la gente más vulnerable», ha dicho la número dos de los morados, la exministra de Igualdad Irene Montero, en una entrevista en RTVE.

No obstante, Montero ha asegurado que la formación que lidera Ione Belarra estaría dispuesta a votar a favor de un nuevo decreto que incluya todas las mejoras que traía el que ha decaído si el Gobierno retira el mencionado recorte en las pensiones «futuras» de los mayores de 52 años que cobren el subsidio. «Sin el recorte, el decreto puede salir hoy mismo», ha señalado.