El traspaso «integral» en inmigración a Cataluña incluirá permisos de residencia y flujos, según Junts

Junts per Catalunya salvó ayer dos de los tres decretos ley que llevó el Gobierno al Congreso, en la primera votación de la legislatura. Los de Puigdemont vendieron cara su abstención, que no se decidió hasta el «último minuto de la prórroga», a pesar de que llevaban semanas negociando, según ha admitido este jueves el secretario general de Junts, Jordi Turull. Los junteros arrancaron al Gobierno y al PSOE concesiones que, según los independentistas, no se habían producido desde el pacto del Majestic, de 1996, en el que PP y CiU acordaron, entre otras cuestiones, el traspaso de tráfico a los Mossos d'Esquadra. Junts considera que el traspaso «integral» de las gestión en materia de inmigración al Govern acerca a Cataluña a las competencias de un «estado». Turull ha afirmado en Catalunya Ràdio que lo que se pactó ayer fue el compromiso político del traspaso.

Pero no ha querido entrar en los detalles de cómo será esta gestión integral. Míriam Nogueras, en Rac1, sí ha avanzado que el Govern, una vez se apruebe la ley orgánica tendrá competencias en permisos de residencia, en flujos migratorios y en cuestiones lingüísticas para que el catalán sea una «lengua de integración». Preguntado sobre si con las competencias migratorias, el Govern tendrá control de fronteras, ha señalado que quieren las competencias de un estado y poder decidir si expulsan a migrantes multirreincidentes en situación irregular, tal y como reclaman algunos alcaldes de Junts del Maresme. «Hemos de mirar en qué condiciones se les puede expulsar», ha asegurado Turull. «¿Qué ocurre en estos casos? Que se va entrando y saliendo de los juzgados, que están colapsados. Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga. Ningún alcalde está satisfecho de que haya personas en su pueblo que hayan reincidido 210 veces», ha expresado. Junts aboga por endurecer su discurso sobre inmigración, pues siente la presión en muchos municipios del auge de la extrema derecha independentista, como es el caso de Aliança Catalana, de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

No ha aclarado tampoco si cerrará los centros de internamientos de extranjeros (CIE). «Los que había eran Guantánamos, no es nuestro modelo», ha asegurado. Nogueras ha confiado que el Govern asuma el acuerdo suscrito con los socialistas al margen de Esquerra. «Se ha pasado una pelota de gol a la Generalitat y nosotros esperamos que marque ese gol», ha señalado.