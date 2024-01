El Gobierno advierte del coste social que tendrá no aprobar los decretos en el Congreso

La Voz

«No solo son solo unos decretos. Los ciudadanos van a comprobar hoy si los representantes están aquí para facilitarles la vida o para dañarles si con ello creen que con ello dañan también al Gobierno». Con estas palabras ha iniciado hoy el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, su intervención en el largo, relevante e incierto pleno del Congreso que debaten la convalidación de los tres primeros reales decretos leyes aprobados por el Ejecutivo en esta legislatura.

«Cada pensionista que les votó está hoy mirándoles porque deciden si se sube su pensión o se congela», ha dicho Bolaños. El ministro de la presidencia ha rogado a los diputados que dejen el «politiquerío» y los intereses partidistas porque «si ustedes fallan hoy mañana sube la factura de la luz, su pensión baja». En la misma línea ha sido la intervención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. «Ustedes hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo percibe 480 euros al mes o 570 euros al mes, casi 100 euros más al mes», ha afirmado.

El debate discurre en una jornada que se prevé maratoniana sin que existan garantías de éxito para la coalición formada por el PSOE y Sumar. Junts, el más díscolo de sus socios, no se ha movido de momento de su no a las tres normas a pesar de la disposición del Gobierno a «explorar sus perímetros», en palabras de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Podemos pone pegas tanto al texto que prorroga parcialmente las medidas anticrisis como al que recoge la reforma del subsidio de desempleo, y reprocha al Ejecutivo que no haya hecho el mínimo esfuerzo negociador. Y el PP, que se ofreció a una abstención en la prórroga del escudo social si se aceptaban medidas como la deflactación del IRPF, ya ha dejado claro que no saldrá al «rescate» de Sánchez sin que se acepten sus propuestas.

«Hoy va a ser un día intenso, de mucho trabajo», reconocía Bolaños en declaraciones a la prensa a la salida del Senado, donde se ha celebrado el debate parlamentario por las obras en la Cámara Baja.

Debate intenso

En este debate, el popular Pedro Huguet ha ironizado con que «Junts ni siquiera ha bajado a debatir como debe ser, en la sede de la soberanía nacional» y «debe estar negociando en algún despacho oscuro». También ha mostrado su rotundo rechazo a los decretos ómnibus, un «refrito» que en lo tocante al presentado por Bolaños ha calificado como «una nueva chapuza jurídica» que la Justicia española «no puede soportar».

A su juicio, «lo mejor» para la administración de justicia es que este decreto ley no se convalide y que, a continuación, PSOE y PP se reúnan «mañana» mismo para «elaborar entre todos ese gran pacto de Estado por la Justicia» que propuso Alberto Núñez Feijoo.

Por su parte, el diputado de Vox Emilio Jesús del Valle, que se ha referido al Gobierno como «los reyes de los decretos leyes» y le ha reprochado juntar «medidas que nada tienen que ver», ha alertado de que estos textos son una nueva «cesión» para «contentar a los nacionalistas y separatistas».

«Buen paso» pero «insuficiente»

Por otro lado, desde Sumar, la diputada Engracia Rivera ha indicado que «este es un buen paso» pero «insuficiente» y «mejorable». En concreto, ha criticado que el uso de decretos leyes sea ya «una costumbre» cuando «esta figura legislativa es excepcional».

A los de independentistas catalanes, les ha recriminado que se desmarquen de los decretos leyes por la citada reforma legal, insistiendo en que el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales dirigidas por los togados españoles al TJUE «ya es práctica común en los tribunales».

La diputada de Podemos Martina Velarde también ha puesto de relieve que desplegar los efectos suspensivos de las cuestiones prejudiciales «ya se hace». «Por tanto, esa polémica no la entendemos, y no entendemos tampoco que afecte a la amnistía», ha declarado durante su intervención. No obstante, ha reprochado al Gobierno que los textos son «un totum revolutum de muchísimas medidas» y que ha obviado su «obligación de diálogo parlamentario». En su intervención, no ha adelantado el sentido del voto de su partido.

En cuanto a la diputada de ERC Pilar Vallugera, ha avanzado que respaldará la tramitación de los decretos leyes como proyectos de ley, a pesar de que ha expresado igualmente su rechazo a la figura legislativa elegida y a la disparidad de medidas. Al hilo, ha pedido al Gobierno que «sean conscientes de que los grupos parlamentarios no estamos a su servicio», reiterando la «voluntad de hablar» de su formación política.