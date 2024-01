El 2023 acaba con más menores huérfanos por violencia machista desde que hay registros

Concentración y minuto de silencio frente al Concello de Oroso para condenar el asesinato machista presuntamente cometido en Sigüeiro. Sandra Alonso

España cierra el 2023 con un saldo de 55 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Tres de ellas perdieron la vida en Galicia. En el 2022 no se registraron casos en las cuatro provincias. El último caso es precisamente en la comunidad gallega. Un hombre de 88 años mató a cuchilladas a su mujer, de 80, en Sigüeiro y posteriormente se quitó la vida. La muerte de Encarnación se une a las de otras 54 mujeres, las mismas que en 2019 y cinco más que el año anterior.

Un dato sin precedentes

Hijos sin madres. Sin embargo, el dato que más alarma en el balance del 2023 es el de lo niños y niñas que quedaron huérfanos por el asesinato machista a sus madres. 56 menores se quedaron sin sus progenitoras, la cifra más alta desde que se contabiliza esta estadística, en el 2013. Además, dos hijos de víctimas mortales fueron igualmente asesinados. Desde hace una década se han registrado 50 homicidios en estas condiciones (tres de ellos en Galicia), cinco de ellos todavía en investigación.

Este alarmante aumento ha hecho reaccionar a varios Gobiernos autonómicos que implementaron ayudas anuales a los menores que quedaron huérfanos: Andalucía (5.000 euros), Madrid (16.800), Castilla-La Mancha ( de 2.000 a 4.000 si el asesino es el padre del menor). Galicia cuenta con este apoyo ,extrapolable a personas dependientes de la víctima mortal, desde el 2021, cifrado en 7.000 euros que recibieron 21 personas.

SIn DENUNCIAS

Un 39 % hasta octubre. El Gobierno central insiste en las distintas comparecencias de sus miembros en la importancia de que el entorno de la víctima denuncie. «Una sociedad como la española [...] no puede dejar solas a las víctimas que, presas del pánico, no denuncian y quedan por tanto ocultas para las instituciones», remarcó el pasado día 20 la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial, Ángeles Carmona. Según el último informe de este organismo, con datos de enero al 31 de octubre del 2023 del Ministerio de Igualdad, en el 39 % de los casos de víctimas mortales a manos de sus parejas o exparejas no constaba ninguna denuncia previa. En el resto de crímenes machistas, diez mujeres interpusieron la denuncia y en solo un caso restante la denuncia la inició otra persona.

Desde su aprobación en julio del 2022, se han convocado siete comités de crisis. El último de ellos en diciembre, ya que en noviembre fueron asesinadas cuatro mujeres y una niña. Este mecanismo se activa cuando, en el mes anterior se sucede un repunte de feminicidios. La ministra de Igualdad, que acudía a su primer comité, incidió en la necesidad de que el entorno de las víctimas tomen conciencia de la situación y denuncien los casos que conozcan.

El Consejo General del Poder Judicial publicó en marzo los datos de denuncias de este tipo del 2022, que aumentaron un 11,8 % con respecto al año anterior. También aumentaron las medidas de protección (un 5,2 % más) y las sentencias firmes (un 5 % más).

eSTUDIOS

Un «invento ideológico». El barómetro Juventud y Género 2023 (elaborado por el Centro Reina Sofía y financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género) reveló en noviembre dos datos llamativos: el 87 % de los jóvenes reconoce situaciones de violencia de hombres contra mujeres en su entorno. Además, el 23 % de los hombres encuestados entre 18 y 29 años afirma que la violencia machista o de género es «no existe y es un invento ideológico». Este porcentaje aumentó en ocho puntos con respecto al sondeo del 2019. En el caso de las mujeres en el mismo rango de edad, la cifra se sitúa en el 13,2 %. Aumenta también 5,7 puntos con respecto a los baremos registrados hace cuatro años.

TELÉFONO DE ALERTA: 016 Las llamadas a este teléfono son gratuitas y no quedan registradas en la factura