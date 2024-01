El PSOE tomará «todas las vías legales» para denunciar a los que ahorcaron a un muñeco que simbolizaba a Sánchez

Varios manifestantes golpean un muñeco que simboliza a Pedro Sánchez en las inmediaciones de la sede del PSOE nacional en Madrid, en una convocatoria que reunió, según la Delegación del Gobierno, a 300 personas en Nochevieja para protestar contra la ley de amnistía. Diego Radamés | EUROPAPRESS

El PSOE estudiará «todas las vías legales» para denunciar a las personas y organizaciones que ahorcaron a un muñeco que representaba al presidente del Gobierno y líder de los socialistas, Pedro Sánchez. Los hechos tuvieron lugar en los aledaños de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, durante la Nochevieja. En este mismo escenario se sucedieron varias concentraciones en noviembre. Una de ellas, el 7 de noviembre, llegó a reunir a 7.000 personas según la Delegación del Gobierno.

Según lel mimso organismo gubernamental, 300 personas acudieron al lugar de los hechos para protestar contra la tramitación de la ley de amnistía y contra el Ejecutivo liderado por Sánchez. Europa Press refleja que varios manifestantes también apalearon el muñeco que simbolizaba al presidente. En la concentración se vieron banderas preconstitucionales como la franquista.

La concentración fue convocada por la asociación juvenil Revuelta, vinculada a Vox. La organización explicó en redes sociales los hechos: «Tras las 12 campanadas, dos manifestantes colgaron una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez, que había pasado los habituales controles policiales en las entradas a Ferraz, rellena de turrones para golpearla. Fin de la historia».

Cuando se da aire a la extrema derecha pasa esto. Un grupo de energúmenos insultando gravemente al Presidente del Gobierno a la puertas de Ferraz y sin que Feijóo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún. https://t.co/xqvXL1k54I — María Jesús Montero (@mjmonteroc) January 1, 2024

El PSOE le recriminó al Partido Popular que no condenara este acto. «Sabemos que Vox y sus organizaciones satélites no sólo no condenan, avalan este tipo de actos, pero nos gustaría saber qué opina el Partido Popular, el Sr. Feijóo o la Sra. Ayuso. Queremos saber qué opinión tiene un partido que se autodenomina 'de Estado'. Cuando no se condena, se es cómplice», remarcó el Partido Socialista en un comunicado.

Varios ministros del Gobierno denunciaron este acto, que ven susceptible de ser un «delito de odio». Entre ellos, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero: «Cuando se da aire a la extrema derecha pasa esto. Un grupo de energúmenos insultando gravemente al Presidente del Gobierno a la puertas de Ferraz y sin que Feijoo haya hecho nada para impedirlo ni lo haya condenado aún».

La portavoz del ejecutivo y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha dicho a su vez en la misma red social: «Odian mucho, pero son pocos. Empezaron asediando las sedes del PSOE y ahora simulan el ahorcamiento del presidente del Gobierno. ¡Basta ya! La inmensa mayoría nos felicitamos el año nuevo y nos deseamos lo mejor unos a otros».