Feijoo se compromete «a no cambiar de propósitos a mitad de año» en su discurso para felicitar el 2024

Los discursos de fin de año de los presidentes autonómicos son ya una tradición más. Como hizo tantos años como presidente de la Xunta, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, siguió con la costumbre. Lo hizo con cierta retranca, al comprometerse para en este 2024 a «no cambiar de propósitos a mitad de año», el alusión a los giros de timón del PSOE con los partidos independentistas.

Feijoo, que apareció en el vídeo solo junto a una bandera de España, dirigió varios dardos más hacia el Gobierno. «Si me puedo comprometer de verdad con mi país es porque no he normalizado la mentira en política», aseguró, para posteriormente asumir «la enorme responsabilidad que tiene liderar la oposición, más si sabe, siendo la primera fuerza política». «Si puedo apelar a la amplia mayoría de españoles en el nuevo año es porque no me he entregado a las minorías durante el pasado», añadió el popular.

Barones del PP y García-Page

Otros presidentes autonómicos también mandaron mensajes claros en sus felicitaciones. «El grave error de la amnistía, de coaligarse con las minorías separatistas vascas y catalanas, de elegir políticas comunistas que solo empobrecen y asfixian, de promover la desigualdad entre españoles, hacen imprescindible la fortaleza del Gobierno de Madrid», remarcó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Su homólogo en Castilla y León, el también popular Alfonso Fernández Mañueco, pidió una «España sin privilegios insolidarios por intereses particulares». Su compañero de partido y presidente de Aragón, Jorge Azcón, reivindicó un país sin diferencias entre comunidades: «Los aragoneses no queremos más, pero nunca nos conformaremos con menos».

La petición de un país sin privilegios para comunidades, en clara alusión a los pactos para la investidura de Pedro Sánchez entre PSOE y formaciones nacionalistas como Junts, ERC, PNV y Bildu, fueron un denominador común del discurso de otros barones del PP como Marga Prohens (Baleares) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), pero también de Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Macha y reiteradamente crítico con estos acuerdos: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas comunidades no podrán implicar privilegios económicos o sociales».

Juanma Moreno, presidente de Andalucía y líder de los populares en esta comunidad, advirtió de que «dividir a la gente es el camino más corto para acabar con el progreso y el bienestar». Lo hizo, no por casualidad, desde el parque nacional de Doñana. La Ley de ampliación de regadío fue un foco de conflicto entre el Gobierno de Moreno y el Ejecutivo nacional hasta el acuerdo final entre ambas instituciones en noviembre. «Los ciudadanos os merecéis que los políticos hagamos un esfuerzo por entendernos y lo que hemos hecho en Doñana es un buen ejemplo», remarcó Moreno, en el contexto del primer acuerdo a nivel nacional entre PP y PSOE —desde que Feijoo es el líder de los populares— con la reforma del término «disminuidos» del artículo 49 de la Constitución.