Aparece en buen estado el joven de 19 años desaparecido en Madrid hace tres días

Iago Negrón, el joven de 19 años desaparecido el 27 de diciembre en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, ha vuelto a casa. Así lo ha informado su padre, el músico Giacomo Negronetti, en sus redes sociales, donde ha subido una fotografía con su hijo y informado de que este ha estado solo y ha dormido en la calle, pero que se encuentra bien tanto física como mentalmente.

«Perdido y hallado en el Templo al tercer día. Está bien. Física y mentalmente. Ha estado solo. Ha dormido en la calle», ha explicado este domingo el padre en Instagram.

Además, también ha contado que ha vuelto a casa por su cuenta y que el joven no ha tenido acceso a móviles ni a medios y no era consciente de lo que estaba pasando.

A Iago se le perdió la pista el pasado 27 de diciembre cuando desapareció de su casa, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, a las ocho de la mañana sin dar ninguna explicación y sin teléfono móvil. Solo cogió el DNI, las llaves, el abono transporte, un abrigo y algo de dinero, tal y como informó la familia.

Al parecer, según publicaron varios medios, antes de desaparecer, el joven cambió la contraseña del móvil para que su familia pudiera acceder a él, y envió tres vídeos a personas muy concretas. «Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver», dijo en ellos, con tono afectado, lo que enseguida hizo saltar las alarmas.

Al joven se le había visto por última vez el miércoles tocando en un concierto en una sala en la zona del Bernabéu. Después se fue de fiesta con sus amigos, y se despidió de ellos en la estación de Príncipe Pío. Su padre lo escuchó llegar en torno a las siete de la mañana, y apenas una hora después se fue de su casa dejando el móvil encima de la mesa de la habitación, lo que alarmó a sus padres, que enseguida se movilizaron por las redes para pedir cualquier pista que pudiera dar con su paradero.

Durante estos días han sido muchas las personas, también rostros conocidos, que se han hecho eco de la desaparición, aunque finalmente todo ha quedado en un gran susto.