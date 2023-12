Sánchez y Feijoo no logran un acuerdo sobre financiación ni sobre la compra del 10 % de Telefónica

«La cita ha respondido a las expectativas. Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí que me preocupa», dijo Feijoo como resumen de la reunión. «A España no le ha tocado el gordo, que está reservado para los socios del Gobierno y el independentismo», añadió con ironía. El de renovar el Consejo General del Poder Judicial y el de retirar el término disminuidos de la Constitución fueron los únicos acuerdos a los que llegaron Sánchez y Feijoo durante las dos horas de reunión. El líder del PP llevó una larga lista de peticiones al Gobierno que, según explicó, no fueron atendidas.

Multilateralidad

Entre ellas está la garantía de la «multilateralidad» en cualquier acuerdo sobre la financiación de las comunidades. Feijoo explicó que había solicitado que no haya condonación de deuda en unas autonomías y en otras no, y también que no se transmita el 100 % de los tributos a una comunidad, en referencia a la exigencia de Junts en el documento firmado con el PSOE, a pesar de que los socialistas no han avalado esa cesión íntegra de los tributos a Cataluña. «No le he entendido que se comprometa a que una comunidad no tenga el 100 % de los impuestos», aclaró sin embargo Feijoo.

El debate sobre la financiación autonómica había sido incluido en el orden del día por Sánchez. Pero el PP cree que este asunto no debería tratarse en una cumbre bilateral entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, sino de forma directa con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lamentó en su comparecencia que Feijoo «no esté interesado» en hablar del sistema de financiación autonómica, cuyo modelo actual va a cumplir una década caducado. Pidió además a Feijoo que ponga de acuerdo a los 11 presidentes autonómicos de su partido.

El líder popular reclamó que «los medios de comunicación públicos trabajen sin injerencias» y volver a los nombramientos por consenso a la dirección de RTVE. Y también solicitó a Sánchez que pare el nombramiento del exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver como presidente de la agencia Efe. «Me ha dicho que no», explicó.

Sánchez rechazó igualmente la propuesta del líder del PP de que se pare la comisión de investigación en el Congreso sobre la actuación de los jueces a los que los independentistas acusan de practicar lawfare o guerra judicial. Sánchez, según Feijoo, supeditó esta última cuestión a que el PP se avenga a renovar el CGPJ. El popular criticó que el Gobierno negocie «con fugados condenados por corrupción», en referencia a Carles Puigdemont y el resto de los independentistas sentenciados por malversación. .

Retirar la ley de amnistía

Feijoo rechazó que se hagan comparaciones entre la mediación de la Comisión que propone para renovar el CGPJ con «el mediador salvadoreño especializado en bandas armadas» que el Gobierno ha aceptado para negociar con Junts el conflicto político en Cataluña. Pidió a Sánchez que se vuelva a respetar la igualdad entre todos los españoles retirando la ley de amnistía. «Le he rogado que no siga adelante y me ha dicho que no», explicó una vez más sobre el resultado de su planteamiento.

Sánchez confirmó al líder de la oposición la intención del Gobierno de comprar el 10 % de Telefónica. Feijoo reprochó que se gasten 2.000 millones de euros «para mantener la españolidad» cuando, según dijo, hay otras fórmulas para lograrlo con una legislación específica.

Por último, sobre la posible participación de España en misión en el mar Rojo, Alegría aseguró que cuando se conozca toda la misión se le trasladará información al líder de la oposición.