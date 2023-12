Javier Ortega Smith lanza una botella de agua a la cara de un concejal de Más Madrid

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha protagonizado este viernes un incidente violento con un concejal de Más Madrid. Tras intervenir en un pleno y volver a su asiento, le habría tirado una botella de agua a la cara a Eduardo Fernández Rubiño. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a PSOE y Más Madrid, han solicitado que entregue su acta de concejal.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado al final del Pleno que «es un día muy triste y es una agresión inaceptable». Considera que Ortega Smith «no está en estos momentos capacitado para representar al conjunto de los madrileños» y le ha pedido que entregue su acta de concejal.

Según indica El Mundo, Ortega Smith «defendió la moción de su partido para rechazar la moción de censura en el Consistorio de Pamplona y entregar la Alcaldía a Bildu». Tras ello, tal como indica El País, Fernández Rubiño le dijo «qué asco» en referencia al discurso. El miembro de Vox se acercó al asiento de Fernández Rubiño y, tras intercambiar unas palabras, le arrojó la botella vacía. «Ahora, llora», añadió.

Aquí se ve la botella que ha tirado Ortega Smith volando, en uno de sus empujones a mis cosas, también ha tirado los papeles y se ha acercado muy violentamente hacia mí repitiendo ¿TÚ QUÉ DICES?, cuando se marchaba dice “ahora LLORA” pic.twitter.com/On3AHUS01k — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) December 22, 2023

Rita Maestre pidió además el cese «del presidente del Pleno, Borja Fanjul, ya que le ha dado la palabra. Ha amparado al agresor y no le ha expulsado. Eso le he pedido al señor Fanjul y por eso no es digno de ser presidente de este pleno. Nunca hemos visto algo igual».

«Ha acabado de la peor manera posible. Nos solidarizamos con el señor Rubiño, que ha sido objeto de un acto intolerable, con esas amenazas de Ortega Smith. No solo hemos pedido su dimisión, sino que pido a Vox que haga lo mismo que hicimos con Viondi, dejando todos los cargos orgánicos, ya que también es diputado del Congreso», lamentó Reyes Maroto, portavoz del PSOE, en declaraciones recogidas por el mismo diario. Los concejales del PSOE y Más Madrid abandonaron el pleno tras la agresión.

Por su parte, Ortega Smith, ha asegurado que no renunciará al acta de concejal y ha negado agresión alguna al concejal Eduardo Fernández Rubiño.