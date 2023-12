Sánchez reivindica una presidencia de turno europea progresista como remedio frente a las «ultraderechas» europeas

Pedro Sánchez durante su intervención en el Congreso. Chema Moya | EFE

Tras seis meses de presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, Pedro Sánchez intervino en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre los logros de dicho período. Entre ellos, ha destacado las ayudas de Ucrania, la reindustrialización europea y la deriva hacia la energía verde, y ha recordado que las políticas progresistas de su Gobierno han sido referencia frente a la «ultraderecha» europea de Víktor Orbán y Santiago Abascal, líder de Vox.

En su intervención, Sánchez arrancó recordando la guerra de Ucrania para dar cuenta del «agradecimiento del pueblo ucraniano por la ayuda prestada» por la UE en el marco de la guerra iniciada por Vladimir Putin. La adhesión de nuevos estados miembros a la Unión fue uno de los ejes sobre los que pivotó la presidencia por la urgente necesidad de que algunos países del este y los Balcanes puedan ver reforzada su situación de seguridad frente a las amenazas directas y asimétricas. También destacó como logro «esencial» el pacto migratorio que endurece las peticiones de asilo y abre la puerta a la recepción de refugiados o escoger una alternativa de pago para rechazarlos, aprobado hoy.

Sobre la mejoría económica y social, Sánchez adujo que frente a quienes hacían elegir «entre economía competitiva o Estado de Bienestar», la presidencia española ha logrado un «aporte histórico» en materia de subidas salariales y creación de empleo, además de mejorar «los derechos de los consumidores», el combate contra la trata de personas o la creación de una tarjeta de discapacidad europea. Además, recordó que el «sello español» en Europa deja la reducción de la volatilidad de los precios de la electricidad con la reforma del mercado eléctrico, que ha supuesto un ahorro del 27 % en luz en cada hogar solo el año pasado. No quiso dejar pasar la oportunidad de señalar que, incluso con la reducción del precio, las empresas energéticas siguieron creciendo. «Señorías, ser parte de la Unión es ser parte de la tercera economía mundial», señaló Sánchez.

El jefe del Ejecutivo señaló además que los acuerdos comerciales generados por los acuerdos del Mercosur, países del Pacífico y otros sellan una «nueva oportunidad» comercial para nuestro país y generarán un nivel «mayor de renta» para nuestro país. Sánchez también lanzó como hitos de la presidencia la reindustrialización en clave de relocalización, tan importante para España, además de desarrollar «industrias de futuro» más enfocados al ecologismo y la energía verde.

«Europa será más próspera con la cooperación entre países», refirió antes de insistir en que nuestro país debe asumir «el liderazgo de la visión de futuro» de dicho campo. Y entre las empresas que reforzarán el liderato, destacó el tejido creado alrededor de la Inteligencia Artificial y la industria aeroespacial en Madrid, Sevilla y A Coruña. Pero también recogió el guante de la renovación energética y la contaminación del aire para recordar el impulso de medidas como la aprobación de reglamentos sobre transporte sostenible y reducción de emisiones, lo que supone «el fin de los combustibles fósiles» en los países miembros. «Las renovables sumarán más del 50 % de la producción y consumo de energía», alegó.

Sánchez admitió que se queda en el tintero de la presidencia la reforma fiscal comunitaria para dejar atrás los «dogmas liberales» derivados de la crisis financiera del 2007 que han agravado la economía con la adición de la crisis provocada por la pandemia de covid-19 y la guerra en el este de Europa. Y por los desafíos que presenta la economía, Sánchez felicitó a Nadia Calviño en su último pleno como diputada antes de asumir la presidencia del banco Europeo de Inversiones. «Te vamos a estar eternamente agradecidos», le refirió para añadir que su elección también representa el «compromiso feminista» de España en Europa.

También se refirió a los «enemigos, algunos presentes en esta Cámara», que se «hacen fotos con Putin», en referencia a los partidos ultraderechistas europeos y a Vox, para decir que Europa está más «cohesionada» en cuanto a política exterior, hecho que se reflejó en la cumbre de Granada de este verano, aunque entonces no se alcanzó una declaración que recogiera un consenso sobre la migración que hoy sí a visto la luz. Señaló, por añadido, que el bloque PP-Vox, asentado en la «bronca», ha quedado desacreditado también en España y le ha pedido a Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, «diálogo y entendimiento» para hacer oposición y que no se desmarque de las políticas progresistas de su Gobierno.

También reivindicó que es «necesario» que «se hable de lo que está sucediendo en Israel y Palestina» para reiterar su condena a los atentados de Hamás como «al terrorismo en todo Oriente Próximo», así como la liberación de los rehenes. En este punto, señaló que «en algún punto de la legislatura se deberá tratar el reconocimiento de un estado palestino que pueda convivir en paz junto a Israel».

Réplica del PP

«El único logro que ha conseguido ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamás». En su turno de palabra, Feijoo dijo que «la amnistía era un pago» en las dinámicas del «bochorno» del PSOE que continuó con la cesión de la alcaldía de Pamplona. Volvió a calificar de «vergüenza» la amnistía para referir que la presidencia española europea fue una actividad secundaria frente a la búsqueda de pactos para conformar Gobierno.

Respecto a la reforma energética, criticó que los pactos del gasoducto MidCat fueron calificados como «éxito» cuando se pactó con Francia y cuando se «enterró» con Alemania, y negó que el precio de la luz se hubiera reducido, sino que aumentó en un 15 %.

Agradeció, sin embargo, el apoyo a Kiev en su guerra contra Rusia, aunque lamentó que «no haya traído la ayuda militar a Ucrania» bajo la sospecha de connivencia de algunos de sus socios con Rusia. Y por otro lado, criticó que España sea «el segundo comprador de gas natural a Rusia solo por detrás de China». «Es lamentable que su política internacional haya servido para financiar indirectamente la guerra de Putin», señaló. Y respecto a la guerra entre Israel y Hamás, destacó que Sánchez «no haya logrado una posición unánime» de Europa sobre esta. «El único logro que ha conseguido ha sido la felicitación del grupo terrorista Hamás», sentenció.

«Hoy España es motivo de vergüenza por la vulneración del Estado de Derecho. Preocupa por sus pactos y empieza una avalancha de degradación de imagen. Usted y sus ministros no puede dar lecciones de pactos», prosiguió Feijoo en referencia a Sánchez, a quien señaló también que «ningún Gobierno europeo cedió al terrorismo para formar un Gobierno» antes de enumerar una batería de preguntas a los representantes de EH Bildu sobre si colaborarán para resolver los casos pendientes de ETA.

El líder de la oposición también le reprochó al presidente del Gobierno que se tuviera que enterar por los medios de comunicación de que quería verse con él el viernes. «Nos podemos ver el viernes, en el Congreso, sin imposiciones y sin soberbias, ¿Será usted capaz?», le preguntó.

Alberto Núñez Feijoo.

Réplica de Vox

«La comunidad internacional sabe que ya no se puede creer en Pedro Sánchez». Para el líder de Vox, Santiago Abascal, la presidencia de turno de Pedro Sánchez también ha sido un «fracaso» porque ha recibido «los aplausos de Hamás» y el «abucheo» de la Eurocámara. Y subrayó que «millones de europeos tienen miedo al islamismo radical», a lo que no ha dedicado «ni una palabra en su intervención» pese a que «hay barrios en algunas ciudades en los que ya impera la ley islámica».

«Dado que le ha robado la dignidad al Congreso, no nos robe más tiempo», prosiguió Abascal para destacar que Sánchez olvida «los verdaderos problemas de la Unión» y se ha dedicado a disfrazar de «apariencia de normalidad» en su apoyo a Ucrania, la legalidad de la amnistía, el «apoyo» a regímenes como el de Cuba, la avalancha migratoria, la cual «promueve» con financiamiento de oenegés que la «impulsan»; o el pacto de migración o asilo.

Respecto a la cuestión energética, adujo que la política del Gobierno es «disparatada» por la baja apuesta de la energía nuclear. «Apenas han conseguido paliar a las oligarquías energéticas socialistas y populares de Bruselas. El señor Feijoo también nos debe una explicación por las conexiones del PP con las energéticas de Putin», sentenció. También dedicó una parte de su intervención a evaluar el cambio de posición de España respecto al Sáhara para criticar la debilidad energética «heredada» de la presión de Marruecos.

Aunque no se quedaron ahí las críticas, porque Abascal dijo que es «difícil de explicar en Europa» un Gobierno con «apariencia feminista» pero que ha puesto «a miles de violadores en la cárcel» o cómo «un prófugo de la justicia» ha determinado la gobernabilidad de España. «La comunidad internacional sabe que ya no se puede creer en Pedro Sánchez», zanjó.

Réplica de Sumar

«La derecha reaccionaria se opone a cualquier forma de gobernabilidad después del fracaso de la Constitución Europea». Por parte de Sumar, el diputado Agustín Santos evaluó positivamente la presidencia española basándose en el cumplimiento de los acuerdos con el Consejo en materia de economía social, empleo e industrialización. Pero también criticó que el pacto migratorio es un ejemplo de la «toma de rehenes» de la derecha europea para evitar el consenso de un modelo «garantista» de inmigración y asilo. Específicamente, dijo que las crisis climáticas y las guerras «no pueden provocar que el Mediterráneo sea un cementerio».

Respecto a la guerra de Ucrania, refirió que «apoyamos el derecho a la defensa de Ucrania», pero dado el atasco del conflicto, dijo que «se ha de resolver» un alto el fuego para reconstruir el país e impulsar las adhesiones de este país y Moldavia, una «muestra de solidaridad europea» que solo se puede alcanzar mediante la diplomacia. «La derecha reaccionaria se opone a cualquier forma de gobernabilidad después del fracaso de la Constitución Europea», añadió.

Santos también defendió la necesidad de una reforma fiscal para evitar medidas que se puedan adoptar desde el «liberalismo europeo», reflejados en la pobre «aplicación de los fondos Next Generation». «El método que propone la derecha reaccionaria quiere imponer políticas de austeridad. Defendemos una Europa que tenga la convención como instrumento de encuentro entre fuerzas progresistas», defendió.

Iñigo Errejón en el Congreso.

Al referirse a Gaza, el diputado de Sumar volvió a insistir en un «alto el fuego» y otra serie de medidas drásticas contra las políticas de Israel que incluyen la condena de los «crímenes de guerra» perpetrados bajo la batuta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Íñigo Errejón también subió a la tribuna seguidamente para referir que «los admiradores del Milei de los recortes» ya gobiernan en distintas autonomías y que actúan bajo la simpatía de las «oligarquías» bajo el pretexto de que el Gobierno es «ilegítimo». Asimismo, cargó contra PP y Vox porque poseen mayoría en «autonomías, Senado, el poder judicial y el poder mediático» pero «dicen que este Ejecutivo no tiene contrapesos».

«Fíjense en la composición de este Parlamento en términos de paridad, procedencia socioeconómica, de las lenguas que se hablan o de las preferencias ideológicas. ¿Se han fijado en lo poco que se parece al IBEX 35, a los magistrados o a la parrilla mediática? Si ustedes no son cínicos, admitirían que, siendo la primera minoría, mantienen los mayores poderes del país», remarcó.

Réplica catalana

«Vox está cerca de enaltecer el nazismo». En su turno de palabra, Gabriel Rufián cargó contra PP y Vox. «Ustedes necesitan que a los países le vaya mal para gobernar, sea cierto o no», inició para criticar que el expresidente José María Aznar «prefirió siempre a Bush antes que a Merkel, lo peor de los Estados Unidos frente a lo mejor de Europa». Acto seguido, criticó que «Vox está cerca de enaltecer el nazismo» y que la moderación de Feijoo «dura hasta que alguien de su partido firma una medida» con los de Abascal.

Respecto a la guerra de Israel, dijo que le preocupan «los silencios» de la derecha porque tienen «comprada su opinión». «Hay 153 países que piden un alto el fuego. ¿Están todos equivocados? Son todos secesionistas, rojos, bolivarianos? ¿O tienen un mínimo de humanidad y decencia?», se cuestionó.

Aunque también le reclamó a Pedro Sánchez como «fracaso» en su gestión el no haberle puesto «frenos» a los vetos del primer ministro húngaro Víktor Orbán o la no consecución del reconocimiento del uso de lenguas cooficiales españolas en la Eurocámara. «¿Se parecerá la nueva Europa a Orbán? Porque estamos a las puertas. Con su influencia, se podrían hacer muchas cosas», pidió.

Por parte de Junts, Míriam Nogueras se desvinculó del debate sobre Israel y Palestina y Ucrania para pronunciar que en la presidencia «podían haber aprovechado mejor la oportunidad» para conseguir que el catalán sea aprobado como lengua oficial en el Parlamento Europeo, por lo que habían podido haber puesto «el mismo esfuerzo» que en conseguir que la vicepresidenta primera Nadia Calviño consiguiera la presidencia del Banco Europeo de Inversiones.

También criticó que Sánchez no haya conseguido renovar el Consejo General del Poder Judicial para impedir que haya jueces que «persigan» a los dirigentes independentistas y que se pongan obstáculos a resolver los casos sobre los espionajes policiales. «La libertad de pensamiento no está por debajo del criterio de ninguna cúpula judicial», sumó para decir que «no vamos a seguir tolerando que se nos trate como a terroristas, porque tenemos derecho a defender lo que queramos». Además, pidió el cese de los vocales que no han sido relevados por la no renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Aitor Esteban.

Réplica vasca

«Endurecer el asilo y subcontratar a países autoritarios para gestionar las migraciones crean preocupación». Por las formaciones vascas, tomó primeramente la palabra la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua. «En general, la ciudadanía está viviendo momentos complicados. El aumento de la brecha social se sufre en primera persona. Más aún con el auge de la extrema derecha, que pone en jaque los valores mínimos de Europa, que son la democracia y la libertad», enunció.

«La pregunta es cuál es la propuesta de Europa para atajar esta cuestión», pronunció a continuación Aizpurua, que puntualizó que «el bienestar social y la necesidad de proteger el planeta o reequilibrar la balanza después de que tantos se enriquecieran en la pandemia» necesitan «una respuesta solidaria». «Lo parecía así, pero ahora escuchamos voces que piden la vuelta de las políticas fiscales y la regresión de políticas de restricción. Ya lo hemos vivido, y no acaba bien para las clases trabajadoras. Su gestión deja muchas cuestiones pendientes y sus políticas deben ir en dirección contraria a la de la extrema derecha», alegó.

Por parte del PNV, Aitor Esteban pronunció que «no sabe de qué se está hablando hoy» por la amalgama de temas tratados en la sesión parlamentaria y dijo que «ha sido un año raro» en cuanto a la presidencia europea porque ha estado llena de anomalías. «La charla con Manfred Weber estaba fuera de lugar. ¿Discutir temas españoles tenía más interés que discutir de temas europeos?», recriminó al popular alemán.

Alabó que las medidas de la excepción ibérica hayan reducido el precio de la luz. Pero por otro lado, y referido al pacto migratorio, señaló que «en el fondo, estamos avanzando en el discurso antimigración», algo que «no es lo que se esperaba» porque «endurecer el asilo y subcontratar a países autoritarios para gestionar las migraciones» crean «preocupación».

«Pero no nos despistemos. La amenaza para Europa sigue siendo Rusia. No nos podemos echar atrás a medio plazo», continuó. Aunque también tuvo palabras para Israel, a quien comunicó que «debe mirarse al espejo y ver si realmente está cumpliendo con la normativa internacional que asumen como Estado democrático».

Réplica Mixta

«Un Gobierno del BNG en Galicia hará cumplir los pactos del Gobierno». La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, tomó la palabra por primera vez en la tribuna del Congreso desde el inicio de la legislatura para «honrar» a las miles de personas que están siendo «exterminadas» por el Estado de Israel, así como a los periodistas fallecidos. «Lo que estamos viendo es un genocidio, es importante que lo digamos. Tenemos que reconocer que nadie está haciendo nada concreto para pararlo, ni siquiera la Unión Europea», dijo la diputada morada, para reclamar a Sánchez que reconociera ese «genocidio». «Han convertido Gaza en un enorme campo de concentración abierto. Israel se ha convertido en una amenaza para la democracia», sentenció Belarra para volver a pedir que se juzgue a Netanyahu como criminal de guerra.

Néstor Rego.

Néstor Rego, del BNG, también tomó la palabra para criticar que la UE «no debe aplicar recortes sociales ni el retorno de las normas fiscales» y que emprende esta legislatura «confiando» en que el Gobierno cumpla con los acuerdos con Galicia adoptados en el pacto de investidura, especialmente en lo que respecta en transportes y autogobierno o la derogación definitiva de la reforma laboral del expresidente Mariano Rajoy.

El diputado gallego aseguró que «con total seguridad» un Gobierno del BNG en Galicia hará cumplir las medidas, pero quiere que el PSOE cumpla con sus compromisos. Destacó que «con la compra del 10 % de Telefónica se podría haber asegurado la viabilidad de la planta de Alcoa. Es algo que aún se puede hacer».

Respecto a la política internacional, reconoció «discrepancias» con las actuaciones del Gobierno y la UE por su «complicidad» en la «masacre» que acontece en Gaza y le reclamó un reconocimiento de «genocidio», además de demandar un alto el fuego, el reconocimiento del estado palestino y además llevar a juicio a Netanyahu. «Hay que proteger al pueblo palestino pero no participar en una operación militar en el mar Rojo que no se ha debatido en el Congreso», dijo en referencia a los ataques hutíes a embarcaciones relacionadas con Israel.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, felicitó también a Nadia Calviño por su nuevo cargo en Europa para reclamarle que «es importante para Canarias» que haya alguien que apoye los proyectos canarios. También recriminó que solo tuviera cinco minutos para remitirse a los asuntos europeos «por la cantidad de temas que se han tratado». «Las tasas de emisiones afectarán a las regiones periféricas como la nuestra, ¿pero quién cree que va a pagar las tasas allí donde hace falta el avión hasta para ir al médico?», recriminó Valido. Y respecto a la inmigración, subrayó que «la solidaridad obligada no es solidaridad. ¿Cómo se puede aceptar que los que no quieren recibir migrantes lo van a solucionar pagando?», se cuestionó para pedir que España y la UE se haga cargo de los menores no acompañados.

La lanzada de Patxi López: «Pedro Sánchez es el presidente que queremos y necesitamos tener en España y en Europa»

Pedro Sánchez no volvió a tomar la palabra. Lo hizo en su lugar Patxi López para criticar las «insidias y descalificaciones hiperventiladas» de la «derecha» y reafirmar que «Pedro Sánchez es el presidente que queremos y necesitamos tener en España y en Europa». Un presidente, dijo el portavoz parlamentario del PSOE, que «cuando vaya a Europa», lidera políticas y soluciones europeas.

También criticó que el expresidente Mariano Rajoy «esperó» a que la situación en Cataluña «se arreglase sola» mientras que el Gobierno actual «se mojó» para arreglarla. Algo que, para López, es «política real» en comparación con «desplegar pancartas» en manifestaciones. Y el mismo criterio aplicó para defender lo público frente a lo privado, el «patriotismo de verdad frente al de las pulseritas». «Hay que enfrentar a la extrema derecha, ese es el gran reto, es un dilema existencial entre el bienestar y el odio». Recalcó que la estrategia de negar resultados, deslegitimar el Gobierno e inocular la crispación es la dinámica más dañina para la democracia.

«El PP pacta contra quienes promueven esto y ello se traduce en involución», continuó el portavoz parlamentario socialista para también criticar la censura a la cultura de populares y miembros de Vox. Los gobiernos parlamentarios de ambos, según López, frenan el desarrollo económico y social de los jóvenes, el impulso de las viviendas públicas para que «los empresarios de siempre sigan haciendo negocios» o el refuerzo del sistema educativo con las lenguas cooficiales. «El problema no es Vox, es el PP, en la equidistancia», continuó.

«Señorías del PP, cada 'pero' que ponen a las actuaciones de Vox las justifica. Sean claros, nítidos y contundentes en las condenas a estos hechos», prosiguió López. En su intervención, también refirió a Feijoo que se «siente con el que piensa distinto» y que le alegra «que haya tendido la mano» para reunirse con Sánchez. «Pero no lo convierta en otra estrategia para atacar al Gobierno. No es otro foro más para despellejarnos», reclamó.

También recapituló los acuerdos del PP y EH Bildu en las instituciones vascas para pedirle a la bancada popular «que admita por una vez que derrotaron a ETA» porque los aberzales son «herederos del reconocimiento de la derrota» del grupo terrorista y ya «han desaparecido las bombas». «Qué grande es la democracia que, desde la fortaleza de la victoria, es capaz de integrar a quienes lucharon contra ella. También los descendientes del franquismo», capituló.