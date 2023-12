El PP acusa al PSOE de huir del control parlamentario al esquivar sus preguntas en el Congreso

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Partido Popular critica que el Gobierno elude responder a sus preguntas. Fuentes de Génova afean a los miembros del Ejecutivo que huyan «del control parlamentario». «El PP no va a aceptar que el Gobierno siga tomando el pelo en la sede de la soberanía nacional a todos los españoles», remarcan fuentes populares.

Los populares consideran que cuatro miembros del Ejecutivo han eludido responder a «preguntas claves para el futuro del país» en la sesión de control de este miércoles, la primera en la que participa Pedro Sánchez desde su última investidura como presidente del Gobierno.

El PP cita la pregunta de su líder, Alberto Núñez Feijoo, al presidente del Gobierno: «¿Van a despenalizar las injurias a la Corona y a los símbolos nacionales? ¿sí o no?». Una pregunta en referencia a que el PSOE aceptó debatir una reforma del Código Penal para despenalizar las injurias a la Casa Real.

Feijoo exige a Sánchez que aclare si va a despenalizar las injurias a la Corona Gonzalo Bareño

El jefe del Ejecutivo evitó hacer mención a este asunto y centró su intervención en la reunión que previsiblemente tendrán los dos líderes de los partidos mayoritarios el próximo viernes. Además, Sánchez instó a Feijoo a que «deje el insulto a un lado» y se comporte «con algo de urbanidad y educación».

El PP señala que tampoco obtuvieron respuestas otros primeros espadas de la formación en el Congreso. Su secretaria general, Cuca Gamarra, le preguntó a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, por los fijos discontinuos: «¿Nos va a dar hoy el dato de fijos discontinuos que tenemos hoy en nuestro país? ¿Los fijos discontinuos se van a poder acoger a su reforma del subsidio cuando no estén activos? ¿Sí, verdad? Claro, porque son parados, personas que no tienen trabajo». Díaz no le ofreció el dato a la diputada por La Rioja, y remarcó que la cifra sigue contabilizándose igual desde los últimos 38 años y que la responsabilidad es de los Gobiernos autonómicos. «¿Quiere usted decir que está mintiendo el señor Moreno Bonilla? ¿Que está mintiendo el señor Rueda?», afirmó la titular de Trabajo, que recordó que según datos de Eurostat, el número de fijos discontinuos suponen 659.000 trabajadores del país, un 3 % del total.

Del mismo modo, desde Génova le reprochan al Ejecutivo la falta de respuesta a la diputada del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, que le preguntó a la ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, sobre si la portavocía del Gobierno, que también ostenta la política aragonesa, informará de las próximas reuniones con Carles Puigdemont. Alegría respondió que todo lo que dialoga el Ejecutivo es «público y transparente», aunque no ofreció fechas sobre posibles enclaves futuros con el expresidente de Cataluña. Una respuesta insuficiente para la dirección general del PP.

Elías Bendodo, vicesecretario de Organización, fue el encargado de preguntarle a la titular de Defensa, Margarita Robles. El dirigente popular ha inquirido a Robles sobre si ella piensa que sus compañeros «prevarican», si está a favor de las comisiones de investigación en la Cámara Baja sobre el supuesto lawfare, si puede garantizar que jueces y fiscales no serán llamados a las mismas y si condena las palabras de Junts sobre que «los jueces hacen política y no justicia». En este contexto, ha dicho a la ministra que está pasando un «mal trago» porque «están atacando a su profesión».

Margarita Robles, también magistrada, subrayó que el señalamiento a jueces de Junts «no es aceptable», pero cree que el PP «no respeta» a los magistrados y tampoco a la Constitución por no renovar el Consejo General del Poder Judicial. También aseguró que la Constitución recoge que los magistrados son «independientes». «Ni una palabra, ni una contestación», remarcan fuentes del PP, descontentos con la réplica de la titular de Defensa a la pregunta de Bendodo.

Junts vuelve a cargar contra la «injerencia» de los jueces en el poder legislativo La Voz

Finalmente, en Génova tampoco sentó bien la respuesta del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a la pregunta del diputado por Madrid Juan Carlos Adanero, candidato a la alcaldía de Pamplona por el PP tras abandonar la UPN. «¿Nos puede garantizar que el Gobierno que no va a haber indultos o amnistía para los presos etarras?». Además, Adanero acusó al PSOE de haber «cambiado de bando» pasándose al de Bildu. «Les da igual que se haya asesinato a más de mil personas, volado casas de la Guardia Civil con niños dentro, quemado autobuses o que hayan asesinado a sus compañeros porque les vale para estar un ratito más en la Moncloa», aseveró García Adanero.

Bolaños le contestó que el PSOE sí ha entendido que se abre una «nueva etapa en el país» y que, al escuchar al PP, le da la sensación de que «les duele que la democracia venciera a ETA». «¿Por qué 12 años después de que ETA dejara de asesinar siguen con este tema en su discurso? ¿No se dan cuenta de que están fuera de la realidad?», remachó el ministro. Unas palabras que desataron las críticas del partido líder de la oposición, que consideran que el ministro eludió la pregunta de su diputado.