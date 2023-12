Los jueces advierten de que no acudirán a ninguna comisión de investigación por «lawfare»

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno celebrada este martes por el pleno del Senado SERGIO PEREZ | EFE

Los jueces no declararán ante ningún tribunal político porque, de hacerlo, estarían delinquiendo. Conservadores y progresistas, los magistrados fueron ayer unánimes al advertir de que no comparecerán en ninguna comisión de investigación en el Congreso sobre supuestos casos de lawfare o guerra judicial, en referencia a las pactadas por los socialistas con Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. De hecho, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recordaron este martes que la ley prohíbe a los togados dar explicaciones sobre sus causas y anunciaron que mañana estudiarán una petición del bloque conservador para reforzar su postura, rotundamente contraria a intervenir en estas comisiones. Una petición que el bloque progresista criticó porque el objetivo es «instrumentalizar» el órgano de los jueces. En su registro, se presentó ayer un informe técnico elaborado por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que concluye que los magistrados no solo tienen derecho a no comparecer, sino que están obligados a negarse a hacerlo para «preservar la independencia judicial y la separación de poderes».

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, coincidió en que la ley prohíbe a los jueces asistir a las comisiones, algo que «tampoco tendría ninguna utilidad», dado que no pueden revelar nada, dijo. No son de la misma opinión sus socios de investidura. El portavoz de Junts, Josep Rius, avisó de que los togados que no acudan podrían afrontar «consecuencias penales»; y el líder de ERC, Oriol Junqueras, aseguró en una entrevista en Telecinco que «el Código Penal especifica que todo el mundo debe comparecer en una comisión parlamentaria». Esta posible «colisión de normas» es lo que analiza el informe de la AJFV, que quiere dejar claro que los magistrados «solo pueden ser controlados por la vía judicial o la disciplinaria».

Además, una veintena de fiscales del Tribunal Supremo solicitaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que adopte medidas legales ante los «insultos, amenazas y falsas acusaciones» contra jueces hechas por la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, que los llamó «indecentes».