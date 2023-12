Feijoo acepta reunirse con Sánchez este viernes día 22 y le propone el orden del día

Mariscal | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha propuesto que la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se celebre el próximo viernes, día 22, a la hora y el lugar que determine Moncloa «siempre que sea en el territorio nacional», según han informado fuentes populares.

Feijoo acepta en una carta enviada al presidente del Gobierno así una de las fechas que el equipo de Sánchez había ofrecido al PP para reunirse antes de fin de año para hablar de financiación autonómica, la renovación del Consejo General del Poder Judicial y eliminar el término «disminuido» de la Constitución.

El líder del PP ha remitido esta mañana una carta a Sánchez en la que propone un orden del día con diez puntos:

- Igualdad de los españoles y respeto al Estado de Derecho: Ley de Amnistía

- Deterioro institucional: Consejo de Estado y Fiscalía

- Despolitización de los medios de comunicación públicos RTVE y EFE

- Medidas para garantizar la independencia judicial

- Posicionamiento acerca de la prevaricación judicial que denuncian PSOE, Junts y ERC, y defensa del Poder Judicial frente al acoso por parte de los socios del Gobierno

- Información sobre las negociaciones mantenidas en Ginebra entre el Gobierno y Junts y ERC

- Información acerca de las subidas de impuestos pactadas con Sumar y los planes de ayuda a los ciudadanos para afrontar los efectos de la inflación

- Defensa del principio de solidaridad y de la imprescindible multilateralidad para afrontar el reparto de los recursos públicos: condonación de deuda y cesión del 100% de los tributos a determinados territorios

- Parálisis de la moción de censura en Pamplona con Bildu, así como de la proposición de ley que pretende despenalizar el enaltecimiento del terrorismo y el ataque a los símbolos nacionales

- Modificación urgente del artículo 49 de la Constitución en las condiciones ya pactadas en la pasada legislatura, que incluyen garantías por escrito de que los socios del Gobierno no pedirán un refererendo constitucional con nuevas modificaciones.

Primer cara a cara en el Congreso

Este miércoles Sánchez y Feijoo debaten por primera vez en la legislatura en la sesión de control al Gobierno. Antes de entrar a ese primer cara a cara, ambos líderes han valorado esa carta de los populares al presidente del Gobierno aceptando la fecha de la reunión. El líder de la oposición ha asegurado en los pasillos de la cámara que lleva «diez días esperando por un problema de formalidad y de respeto, para que no me tenga que informar usted (a la periodista) de los asuntos que tengo que tratar con él. Le he mandado una propuesta, veremos a ver qué me contesta».

Sánchez, más escueto, preguntado por si va a producirse finalmente esa reunión o no el día 22 ha dicho sin pararse que «eso parece».