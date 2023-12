La delegación de 12 eurodiputados cuestiona el modelo de inmersión en Cataluña

La eurodiputada liberal estonia Yana Toom, presidenta de la delegación de eurodiputados que durante tres días ha analizado la inmersión lingüística en dos escuelas catalanas, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en la que ha afirmado que ha echado en falta datos del Govern sobre los alumnos que tienen un 25 % de enseñanza en castellano y si la presunta exclusión de esta lengua afecta al resultado del informe PISA. Andreu Dalmau | EFE

Una docena de eurodiputados ha concluido este miércoles en Barcelona una visita de tres días para analizar el funcionamiento del modelo de inmersión lingüística en las aulas, que tiene al catalán como única lengua vehicular en la enseñanza. «Este sistema no funciona muy bien, pero lo curioso es que nadie busca otro modelo en Cataluña», ha afirmado la eurodiputada estonia y presidenta de la delegación, Yana Toom. La visita se ha organizado para comprobar si el castellano está arrinconado en las escuelas de Cataluña, tal y como denuncia la entidad constitucionalista Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Los eurodiputados, todo ellos de formaciones de la derecha, ya que los socialistas se negaron a participar al considerar una farsa esta delegación, han criticado la actuación de la Generalitat. Por un lado, por su falta de transparencia. «Hemos preguntado cuántos alumnos en general reciben el 25 % de educación en castellano (de acuerdo a las sentencias judiciales), y sin respuesta, lo cual es rarísimo si saben que viene una delegación del Parlamento Europeo», ha señalado Toom. Además, ha denunciado que durante las visitas a los centros educativos, acudió un inspector de la Consejería de Educación que no tenían constancia de que fuera a participar. A su juicio, su presencia no ha permitido «un libre intercambio de pareceres entre colegios y no ayuda para nada».

Dentro de tres meses, esta delegación presentará sus conclusiones definitivas, una vez cuentan con toda la información requerida al Gobierno catalán. En cualquier caso, ya han avanzado que a su entender es un «problema» que los padres que quieren que sus hijos reciban al menos el 25 % de las asignaturas en castellano deban acudir a los tribunales para defenderse. También ha mostrado su preocupación por el hecho de que 9 meses después de dictarse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre el 25 % de castellano, no se ha aplicado. «Estamos hablando de separación pura y dura de poderes, y me gustaría ver si en este sentido hay conflicto», ha advertido. También han criticado que se les haya llamado racistas y fascistas desde los sectores catalanistas que defienden la inmersión en Cataluña.

La delegación se reunió el martes con miembros del poder judicial. Entre ellos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos. También visitó dos escuelas del Baix Llobregat. Una aplica el modelo de inmersión total y en la otra se aplica el 25 % de castellano en un aula a petición de una familia.

«Demencial»

Los eurodiputados se reunieron también con la consejera de Educación, Anna Simó, que calificó de «demencial» la misión, así como entidades relacionadas con la educación, como el consejo escolar. Desde el soberanismo, han acusado a los europarlamentarios de llegar ya con unas ideas preconcebidas. «Tenían su tesis ya muy clara», dijo Simó.

La portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, acusó al PP de hacer «partidismo de derechas» al impulsar esta visita y de «manipular» a los eurodiputados. A su entender, esta delegación no tiene ningún interés en conocer el modelo educativo catalán, y señaló que lo que busca es «hacer demagogia e instrumentalizar» a los niños catalanes. «Vienen con un discurso manipulado y con una idea predeterminada», dijo y avisó que el modelo de inmersión no se toca.

La eurodiputada de ERC, Diana Riba, que ha acompañado a la misión, ha urgido por carta a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a investigar si se ha incurrido en una posible caso de malversación de fondos por la visita de la delegación de eurodiputados. La presidenta del Parlament, Anna Erra, también ha enviado una carta a Metsola en la que le pide reunirse para hablar de «un modelo de inmersión lingüística que es de éxito».