La Moncloa acelera la elección del sustituto de Nadia Calviño

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, este martes en el Senado SERGIO PEREZ | EFE

Aunque dicen que en lo público nadie es imprescindible, sustituir a la coruñesa Nadia Calviño no va a ser fácil. La hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa tendrá que incorporarse a su nuevo cargo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) —primera mujer y compatriota en hacerlo— el próximo 1 de enero, dentro de solo once días. La designación de su relevo no puede demorarse mucho y se producirá previsiblemente entre fin de año y principios del 2024, según anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informa Europa Press. No desveló el socialista ni la identidad del sustituto, ni si forma parte del Ejecutivo o no, ni quiso confirmar que se trate del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, como apuntan algunos.

Calviño, que afronta un mandato de seis años al frente del BEI, empezó a despedirse este martes de sus colegas parlamentarios. En su última intervención en el Senado, la gallega recomendó al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, que hable con Sánchez para pasar «del ruido al trabajo y del conflicto a la concordia» y alcanzar así una fase «un poco más constructiva, que es lo que España necesita», dijo. «Los símbolos de España son de todos y no se los apropien, porque desde el Gobierno no hemos hecho nada más que respetarlos e intentar dignificarlos dentro y fuera de nuestro país durante estos cinco años y medio», advirtió a los populares.

Más de un lustro de trabajo que Calviño reivindicó ante la Cámara Alta, donde defendió su política económica basada en responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales tras la pandemia, que permiten ahora empezar el año nuevo con perspectivas positivas.