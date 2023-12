Bolaños garantiza que defenderá a los jueces y fiscales ante cualquier ataque

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte durante la ceremonia de entrega de despachos a la 61 promoción de acceso a la carrera fiscal. J. J. GUILLÉN / EFE

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reiteró este lunes ante la 61.ª promoción de nuevos fiscales, que al igual que a los jueces y magistrados los defenderá «siempre», en medio de los señalamientos de Junts a los togados, así como de las demandas de amparo institucional de los fiscales del procés por las acusaciones por presunto lawfare.

«Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier momento», afirmó al clausurar el acto, que se celebró en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

«Lo he repetido en numerosas ocasiones en los últimos días y no me importa hacerlo una vez más, las que haga falta. Este Gobierno defenderá siempre a los jueces, a los magistrados, a los fiscales y su integridad, porque es defender también el Estado de derecho y el buen nombre de la Justicia», enfatizó el nuevo titular de Justicia en su primera entrega de despachos.

Bolaños reiteró también que «en democracia el campo de juego son las instituciones», por lo que instó a «todos» a «mantener esa institucionalidad y esa lealtad a nuestro sistema democrático». «Todos debemos mantenerlo, todos sin excepción, porque todos tenemos un papel importante que desempeñar y debemos ejercerlo con respeto a la Constitución, y también a las instituciones», señaló.

Mayoría de mujeres

Bolaños destacó el hecho de que, de los 100 nuevos fiscales, 73 son mujeres y 27 son hombres, un «porcentaje altísimo» de féminas que calificó como «una excelente noticia». Igualmente, resaltó que «la práctica totalidad» de los nuevos fiscales han estudiado en universidades públicas, algo que consideró una prueba de que el país «avanza en igualdad de oportunidades».

«Por tanto, ni el origen, ni el sexo, ni las condiciones socioeconómicas de vuestras familias hacen que se limite el sueño de nadie y eso consigue que seamos un país mejor», aseveró.

Bolaños se mostró consciente de que la «labor de defensa de la justicia, de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos» es «complicada», pero también la tildó de «apasionante», y dijo confiar en que la ejerzan con «alto sentido de la responsabilidad» en beneficio del país.

Por último, Bolaños disculpó la ausencia del rey Felipe VI, quien suele entregar los despachos a los nuevos fiscales, debido a la muerte del emir de Kuwait. «En todo caso, me consta que ya se están haciendo las gestiones para que cuanto antes pueda recibiros y pueda conoceros a todos personalmente», les trasladó.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, reclamó a los nuevos fiscales «lealtad institucional» y estricto apego a la ley para cumplir así su misión de defensa del Estado de derecho. «Fuera de la ley, fuera de las instituciones no hay nada, por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas, por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de convivencia, como así ha sido desde hace más de 45 años», concluyó.