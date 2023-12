Rufián ataca a los jueces y augura que frenarán la aplicación de la ley de amnistía

El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, interviene en el debate sobre la ley de amnistía. FERNANDO VILLAR / EFE

Lejos de amainar la tormenta sobre el poder judicial, el independentismo catalán mantiene los ataques contra jueces y fiscales alentando un control parlamentario que cuestiona la separación de poderes. El último ejemplo es el del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que afirmó que «hay una parte del poder judicial que intentará por todos los medios no solamente tumbarla, sino también no aplicar la amnistía». «Vamos a ver cosas bastante bestias en la línea de lo que hemos visto estos últimos años. Pero estamos preparados. ERC no puede cambiar el poder judicial, pero se lo podemos poner difícil y en eso estamos», aseguró en una entrevista en El País.

Preguntado textualmente por si ERC va a enmendar en algo sustancial la ley o permitirá que Junts la retoque en temas relativos a la familia del expresidente catalán Jordi Pujol, indicó que mientras sea portavoz del partido, «ERC no apoyará ninguna iniciativa para que los corruptos se libren de sus corruptelas».

«No nos cerramos a mejorar cualquier ley, pero no presentaremos enmiendas condenadas al fracaso. No entraremos en esa especie de artificio teatral de intentar hacer ver que estamos muy enfadados y presentamos una enmienda. Si no se aprueba por todos, no la presentaremos», dijo.

Preguntado si Pedro Sánchez les genera más confianza en este mandato, ha respondido: «Lo único bueno de Sánchez y la actual dirección del PSOE es que si tienes suficiente fuerza, puedes llegar a negociarlo todo. Aquí ya nadie va a ganar por mayoría absoluta ni va a renunciar a gobernar si puede».

Visiones diferentes

Por su parte, la portavoz de ERC en el Senado, Sara Bailac, se remitió al acuerdo de su formación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, que habla de crear una negociación bilateral para hablar sobre una financiación singular para Cataluña, ante las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que negó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que existiera esta negociación de manera exclusiva con la Generalitat.

En una entrevista con Europa Press, Bailac desmintió a la ministra socialista en el Consejo de Política Fiscal e insistió en que esa negociación bilateral se hará en una mesa que se constituirá en el primer trimestre del 2024.