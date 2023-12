Sánchez presenta su Gobierno como un aliado de Europa frente al riesgo de la ultraderecha

Puigdemont mira a Sánchez durante su intervención RONALD WITTEK | EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles ante el Parlamento Europeo que con el Ejecutivo de coalición que ha logrado formar en España, la UE ha ganado «un gran aliado» para defender sus valores y frente al riesgo que suponen las políticas ultraderechistas. En la cámara se encontraba Carles Puigdemont, que escuchó el discurso del titular del Ejecutivo. La presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, Iratxe García, ha enmarcado la coincidencia entre Sánchez, y el expresidente de la Generalitat huido en la «normalidad democrática», ya que «el señor Puigdemont es eurodiputado de esta Cámara, nos guste más o menos».

En su intervención, Sánchez ha reivindicado la acción de su Gobierno y la gestión durante la presidencia española del Consejo de la UE en su intervención inicial ante el pleno de la Eurocámara para hacer balance de esa presidencia. Estaba previsto que esa comparecencia fuera en julio para exponer las prioridades de la presidencia, pero la convocatoria de elecciones generales hizo que se fuera posponiendo.

A su juicio, «la espera ha merecido la pena» porque ha dicho que durante este tiempo Europa «ha ganado un gran aliado» para cuatro años con la formación de un Gobierno progresista.

En las elecciones generales en España ha dicho que había dos proyectos antitéticos, el suyo y el de Sumar comprometidos, ha precisado, con el proyecto europeo, y el de una coalición de la derecha y la ultraderecha que ha afirmado que aspiraba a derogar muchos de los avances logrados en los últimos años.

Sánchez ha destacado la legitimidad de su Gobierno, que consiguió el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso. En su balance de la presidencia española del Consejo de la UE ha afirmado que ha sido «exitosa» al haberse aprobado 43 expedientes, una cifra que ha dicho que es superior a la media, y ha logrado avances significativos.

En su repaso de los logros ha destacado el impulso de la reindustrialización de Europa y el avance en su autonomía estratégica abierta, el impulso de la transición ecológica y los pasos dados en materia de justicia social y económica.

Quedan asuntos pendientes como la revisión del marco financiero plurianual que ha confiado que pueda acordarse en el Consejo Europeo de esta semana en Bruselas, y culminar el Pacto sobre Migración y Asilo para el que ha garantizado que va a seguir trabajando hasta el final de la presidencia española el próximo 31 de diciembre.

Sánchez se ha detenido también en la guerra de Ucrania para reiterar su apoyo a este país frente a la agresión rusa y ha pedido a la Unión Europea que tenga una voz clara y unida ante el conflicto en Oriente Medio.

Pedro Sánchez escucha la intervención de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo

«Las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar, las consecuencias no son agradables», le dice Puigdemont a Sánchez

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, intervino brevemente para defender la oficialidad del catalán en la UE. «El problema de Europa son las promesas que no se cumplen, porque de ahí nace la desconfianza», ha apuntado. El líder independentista ha subrayado que el hecho de que no pueda hablar en este idioma en las instituciones europeas significa que «mi libertad de expresión vale menos que la suya». «Señor Sánchez, hoy le hablo en su lengua materna pero no la mía, porque los que tenemos el catalán no podemos ejercer derechos fundamentales porque esa Europa de las personas que debía defender no nos incluye. Señor Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar de largo las consecuencias no son agradables». Con esta amenaza, y ante Sánchez, Puigdemont cerró su discurso.

El PSOE acusa a un eurodiputado del PP de llamar «hijos de puta» a quienes aplaudían a Sánchez

El PSOE acusa al eurodiputado del PP Antonio López Istúriz de insultar y llamar «hijos de puta» a la delegación socialista que recibía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su entrada en el hemicilo del Parlamento Europeo, este miércoles en Estrasburgo. Según señalan fuentes del PSOE, el parlamentario popular se dirigió en esos términos a los trabajadores españoles que aplaudían a Sánchez mientras se dirigía a la tribuna, donde ha pronunciado su discurso de balance sobre la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, según recoge Europa Press.

A continuación, la presidenta del grupo parlamentario de los socialistas y demócratas europeos, Iratxe García, le ha recriminado sus palabras. «¿Quién eres tú para insultar», ha replicado. Entre los que han recibido los insultos se encuentran los miembros del Gabinete de la propia García, según indican las fuentes consultadas.