Podemos ya hace oposición a Sumar y critica la subida del salario mínimo

Lilith Verstrynge, a la izquierda, e Ione Belarra, este martes en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra | EUROPAPRESS

De la bancada azul reservada al Gobierno, a la cuarta fila de escaños rojos en el Congreso. Retrocede Podemos en un viaje vertiginoso hacia la oposición, que ayer ejerció ya contra quienes hasta hace siete días eran sus socios, Sumar. La propuesta de la formación magenta y medida estrella de su líder, Yolanda Díaz, —subir el próximo año el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.123 euros al mes por 14 pagas— fue tachada de «insuficiente» por los morados, que estrenaron este martes voz propia en la Cámara Baja tras abandonar hace una semana el grupo parlamentario de la coalición y pasar al Mixto.

Esta subida del 4 % del SMI «es la menor desde que gobierna Pedro Sánchez [...] No estamos hablando de un aumento suficiente, sino de la asunción de las peticiones de la patronal», criticó el coportavoz de Podemos Javier Sánchez Serna, que planteó elevarlo hasta los 1.200 euros. Esta propuesta será uno de los dos asuntos urgentes que negociarán con el PSOE de cara a los futuros Presupuestos, junto a medidas en materia de vivienda, como congelar el precio de los alquileres y crear un fondo de responsabilidad social para los bancos destinado a las familias que no pueden pagar sus hipotecas, advirtió.

Le respondió el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso por Sumar, Gerardo Pisarello, que no duda de que «el ministerio de Díaz va a llegar lo más lejos posible» en la agenda social. Otra fuente de la formación magenta reprochó las palabras de Sánchez Serna por ser «declaraciones de políticos que quieren situarse en un espacio más a la izquierda que lo que la lógica institucional demanda».

La huida de los cinco diputados de Belarra no solo obligará a reorganizar el Grupo Mixto —donde el BNG, CC y UPN ya se habían repartido las portavocías—, sino que mantiene a Sumar estudiando la posibilidad de denunciarlos ante el pacto antitransfuguismo, pese a que no hay unanimidad en la coalición. Mientras su portavoz en el Congreso, la gallega Marta Lois, reconoció que aún no han tomado una decisión, desde Compromís y los comunes prefieren pasar página y dudan de que sean tránsfugas. Lo tiene muy claro, en cambio, el líder de Más País, Íñigo Errejón, para quien es «evidente» el transfuguismo porque «la gente les votó por otra candidatura» y avisó que actuarán dentro del marco jurídico que más se ajuste a la normativa vigente. Tampoco entiende el divorcio entre morados y magentas el excoordinador de IU y concejal de Oviedo, Gaspar Llamazares, que llamó a la unidad de la izquierda ante «la ofensiva de la extrema derecha».

Una ruptura que Podemos va a escenificar el próximo sábado en el Palacio de la Prensa de Madrid con un acto, que marque «un antes y un después» y abra una nueva etapa, donde ser una alternativa de «la izquierda valiente» de cara a las elecciones europeas de junio, indicó Sánchez Serna. Todavía se desconoce si concurrirán en solitario y si su candidata será la exministra y exdiputada Irene Montero. Ese mismo día, Díaz presentará la comisión promotora de Sumar Galicia en el Palexco de A Coruña con la vista puesta en los comicios autonómicos.

El juez cierra el caso Neurona

Tras tres años de pesquisas, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, cerró el caso Neurona, al no ver delitos en los trabajos de una consultora mexicana para Podemos. «Se ha dado carpetazo al enésimo montaje contra Podemos», dijeron los morados, que tacharon la causa de lawfare o guerra judicial.