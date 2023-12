El Gobierno y el PP siguen enzarzados y polemizan por el formato de la reunión

El presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, el pasado 16 de noviembre POOL | REUTERS

El PP y el PSOE siguen azacaneando por su relato y ninguno quiere dar su brazo a torcer. Si los socialistas insisten en mantener reuniones de trabajo —que el presidente del Gobierno llama comisiones—, con el principal partido de la oposición para tratar asuntos de Estado como la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la modificación de la financiación autonómica y la reforma del artículo 49 de la Constitución para sacar la palabra «disminuido», el PP reitera que no está para «blanquear» los pactos de Ginebra. Una clara alusión a la reunión de Junts y PSOE.

Así, tras constatar que no solo importa el fondo, sino las formas, el forcejeo, surgido a raíz del anuncio de Pedro Sánchez de que llamará a Alberto Núñez Feijoo antes de que acabe el año para fijar una reunión entre ambos, que no acaba de concretarse, ha provocado un incremento de los reproches entre ambas partes.

Desde el PP, insistieron ayer que no aceptarán una comisión de trabajo para «blanquear» los pactos de Ginebra con Junts o para «colonizar» el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Jamás facilitaremos que Sánchez, además de controlar todos los otros resortes del Estado, comunicación, Tribunal Constitucional, Efe, el CIS, el letrado del Congreso, etcétera, también controle el Poder Judicial, porque entonces estaríamos facilitando que nuestra democracia dejase de ser lo que es. Por lo tanto que nadie espere que eso lo haga el PP», avisó la vicesecretaria de sanidad y educación del PP, Ester Muñoz, en una entrevista en RNE. «Si lo que quieren es plantear una comisión de trabajo para blanquear lo que está sucediendo en Ginebra, que no cuenten con el PP», perseveró.

«No se fía»

Muñoz defendió que la renovación del CGPJ se haga al mismo tiempo que se reforma la ley del Poder Judicial porque su partido «no se fía» de Sánchez, a quien recrimina que use los medios de comunicación para decir que quiere hablar con Feijoo.

Porfió Muñoz en que el otro tema propuesto por el presidente para hablar con el líder de la oposición, el de la financiación autonómica, debe abordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En cuanto al cambio del artículo 49 de la Constitución, sí está de acuerdo el PP con el PSOE, pero siempre y cuando se ciña a esa reforma y no se aproveche para hacer más modificaciones en la carta magna.

Desde el Gobierno han pedido una actitud constructiva a los de Feijoo. La ministra portavoz, Pilar Alegría, dijo ayer no entender el rechazo de los populares a la creación de una comisión de trabajo cuando ya las hubo estando los socialistas en la oposición. Por ello, insistió en mantener «la mano tendida», ya que el Ejecutivo está dispuesto a recomponer los puentes con el PP, señaló.

Oferta de diálogo

Alegría pidió a los populares «no tener miedo al diálogo» y que si quieren hablar de la ley de amnistía, como dejaron caer, pues adelante, «faltaría más», exclamó la ministra.

La también titular de Educación reprochó a Feijoo el haberse dejado llevar por posiciones ultras en el pasado y reventar la firma del pacto para renovar el CGPJ, cuando reformarlo es «una obligación legal, no un capricho». «Un partido no puede estar constantemente en la hipérbole y no puede tenerle miedo al diálogo y a la negociación», añadió.

Asimismo, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, reclamó al Partido Popular que «acepte la oferta de diálogo» ya que hay «recuperar la senda del acuerdo porque es imprescindible para España y para el bien común recuperar los grandes acuerdos de Estado», justificó.