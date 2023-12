Sánchez ofrece a Feijoo crear un grupo de trabajo sobre el CGPJ y la financiación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la entrevista con Susanna Griso Antena 3

Ni 24 horas duró lo que parecía una tregua que llevaría a una entente entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, pese a que ni se saludaron en los actos por el Día de la Constitución. Renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), llevar a cabo las reformas de la financiación autonómica y del artículo 49 de la Constitución para retirar el término «disminuido» son los tres asuntos de los que se ocuparía en principio la comisión de trabajo que el presidente del Gobierno propuso ayer crear al líder del PP, a través de una entrevista en Antena 3.

Añadió Sánchez que en la reunión que prevé mantener con Feijoo antes de que acabe diciembre le planteará constituir ese grupo de trabajo porque «es importante que los dos grandes partidos trabajemos por un horizonte de acuerdo».

El PP no tardó en rechazar la propuesta. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, aseguró que no piensan «blanquear» con ese encuentro las mesas de diálogo con las que el líder socialista satisface las demandas de las fuerzas independentistas. Génova solo aceptará una reunión con Sánchez en el ámbito de las instituciones y los Parlamentos, «como es lo lógico y apropiado en democracia», argumentó Gamarra. «Si Sánchez ha decidido humillarse con los independentistas, con nosotros que no cuente para blanquear las mesas que le exigen quienes le chantajean», incidió.

Sánchez ya había adelantado el día anterior durante los actos por el Día de la Constitución que antes de que llegase enero llamaría al líder de la oposición para abordar cuestiones como la renovación del Poder Judicial, que lleva caducado cinco años. Ayer, Gamarra afirmó que en el PP siguen sin saber nada de esa cita y de esa llamada, pero ya anticipó que tampoco aceptarán negociar una reforma de la financiación autonómica en el marco de una comisión de trabajo. Consideran los populares que el asunto corresponde tratarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se reúne este lunes.

«Debe ser en ese marco, donde está garantizada la multilateralidad, donde se negocie el modelo de financiación autonómica, respetando la igualdad», apuntó Gamarra desde Zaragoza, y el PP no se va a prestar a «suplirlo», añadió. «Ni mesas ni mediadores y, por supuesto, en territorio español», ironizó.

«Perdón» o «represión judicial»

«Esperemos que podamos llegar a algún acuerdo», confió Sánchez, quien negó ese intento de blanquear sus acuerdos con los independentistas. Es más, ante el escepticismo del PP sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo, el presidente del Gobierno expuso que la diferencia entre ese partido y los socialistas es que en las dos semanas que lleva trabajando el Ejecutivo ya ha aprobado varias medidas, como la ley de paridad, el aumento de la ayuda a Gaza y están negociando la subida del salario mínimo. Mientras, alega, en el mismo período de tiempo, PP y Vox han convocado «70 manifestaciones» para protestar contra el Gobierno. «Se les va a hacer muy largo», añadió.

En la misma entrevista, Sánchez volvió a defender la amnistía e insistió en que se trata de un «perdón», término que provocó el enfado de Junts cuando lo usó en el debate de investidura. Entonces, Míriam Nogueras explicó que el acuerdo con su partido no habla de «reencuentro, perdón o medidas de gracia», sino de una ley que acabe con «la represión judicial» .

Sánchez añadió que «no es cierto» que la ley implique admitir que el Estado se ha equivocado, como expresó Felipe González y, es más, se aventuró a decir que «el PP hubiera aprobado la ley de amnistía si no dependiera de Vox».

De la ruptura de Podemos con Sumar, reconoció que van a tener que «negociar un poco más» para sacar adelanta iniciativas en el Congreso.