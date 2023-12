Feijoo se compromete a que su «único objetivo» en los próximos meses será «defender la Constitución cueste lo que cueste»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, en una imagen de archivo JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha destacado este miércoles que su «único objetivo en los próximos meses será defender la Constitución cueste lo que cueste» frente a un PSOE que «hoy celebra su aniversario» pero mañana «seguirá negociando la amnistía».

Tras argumentar que hace 45 años «no existían libertades ni podíamos decidir el futuro de nuestro país», Feijoo señaló que al final consiguieron «la mayor aportación a la España reciente, la garantía de la igualdad», que es la Carta Magna. Y pese a que hubo minorías «que estaban en contra de la Constitución», también hubo partidos constitucionales «que no cedieron a chantajes».

Como dardo hacia el Gobierno, dijo que hace cuatro años que se empezó a ceder a esos chantajes porque esos partidos minoritarios «han pactado una presidencia del Gobierno a cambio de un ataque continuo a las instituciones y la Constitución» liderado por Pedro Sánchez. «Hoy los españoles no somos iguales. Hay algunos que tienen una serie de privilegios y que no cumplen las leyes cuyos abogados pactan una enmienda a la totalidad de la Constitución que es la amnistía», sentenció.

Además, Feijoo dijo que no se puede celebrar el día de la máxima norma del Estado «y al día siguiente seguir negociando una amnistía». «En esta situación excepcional, la mayoría territorial y la mayoría del Senado defenderá la Constitución. Por encima del Gobierno, queremos que se sigan respetando las leyes. No van a ganar las minorías».

El líder popular quiso mandar un mensaje «de esperanza» porque las manifestaciones convocadas por su partido han servido para decir que «España y su Gobierno no se pueden decidir en Bruselas y el control del Gobierno no se puede medir en Suiza». «Confíen en la Constitución y en que mi único objetivo en los próximos meses será defender la Constitución cueste lo que cueste», alegó Feijoo para decir que no se quebrará el espíritu de la Transición «por el egoísmo de unos» y las «ansias de ruptura de otros».

La independencia de los jueces

Respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Feijoo dijo que «espero que el Gobierno cambie su postura» de querer «controlar» el órgano de gobierno de los jueces. «Yo nunca hubiese aceptado el Fiscal General elegido por el Estado», dijo a la par que se refirió a los nombramientos del Constitucional para referir que hay que «mantener firme el dique» de la independencia judicial.

El líder popular dijo además que Álvaro García Ortiz acredita con sus acciones que «parece un miembro más del Consejo de Ministros» y «es tan grosero y produce tanto bochorno ver sus nombramientos» que su comportamiento es muy similar al de un cargo del Gobierno.

«Si alguien no defiende la independencia del poder judicial, estaremos deslizándonos por una cuesta peligrosísima, que es la derogación de la Constitución», zanjó.