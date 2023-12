El PP se niega a renovar el Poder Judicial caducado 5 años porque «no se fía» de Sánchez

El portavoz nacional y vicesecretario de cultura del PP, Borja Sémper, este lunes durante una rueda de prensa en la sede de la formación en Madrid. Fernando Alvarado | EFE

Cuando se cumplen justo cinco años del mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la institución se haya inmersa en una crisis sin precedentes, sin que se vislumbre una salida al bloqueo, el Partido Popular advirtió este lunes que no habrá renovación si antes no se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para avanzar en la independencia de la Justicia, máxime cuando «no se fían un pelo» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque «miente», dijo Borja Sémper.

Tras la primera reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijoo con su nuevo equipo, Sémper indicó que su partido no se va a dejar «enredar» ya que hay que «profundizar en la apariencia de independencia del órgano de gobierno de los jueces». El dirigente del PP recalcó que «si el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes de ser presidente del Gobierno ‘oiga estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de gobierno de los jueces y que sean los jueces los que elijan a los jueces', pues nos sentaremos'», argumentó.

Fuentes del PP insistieron en que si no hay reforma de la Ley del Poder Judicial en los términos planteados, no hay posibilidad de renovar el CGPJ. «Si no hay reforma, no hay renovación», subrayaron.

En la anterior legislatura, los populares sí se sentaron a negociar y estuvieron a punto de cerrar un pacto, que se truncó por la supresión del delito de secesión y la reforma de la malversación. Ahora exigen al PSOE que acepte la reforma que el PP lleva en su programa para que los jueces elijan directamente a la mayoría del órgano, es decir a los doce vocales del turno judicial.

«Rehén del PP»

El presidente del Gobierno, por su parte, aseguró que llamará a Feijoo para volver a pedirle que desbloquee la renovación del Consejo. Para Sánchez, en España no hay un problema de división de poderes, sino que el problema es que el PP tiene secuestrado, de «rehén», al Poder Judicial y con unas consecuencias «terribles», una actuación que comparó con el lawfare o judicialización de la política presente en las negociaciones del PSOE con Junts.

Para la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, es «muy grave» que el PP se rebele ante un mandato constitucional y «politice» el órgano de gobierno de los jueces y reclama a Feijoo que vuelva al marco constitucional,