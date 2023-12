Jueces y fiscales progresistas piden la dimisión en bloque de los vocales para renovar el CGPJ

Celebración de un pleno del CGPJ en julio. CGPJ | EFE

La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación fiscal Unión Progresista de Fiscales han pedido la dimisión del presidente y de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para facilitar su renovación cuando se cumple un mandato completo de cinco años en funciones.

En un comunicado, sendas asociaciones, de corte progresista, acusan a los vocales de contribuir «al desprestigio de una institución» que «se encuentra en franca descomposición» con especial atención a los conservadores, mayoritarios, quienes «abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas».

Ante «las numerosas excusas que opone el Partido Popular para mantener su bloqueo durante años», que «ya ni siquiera merecen comentario», las asociaciones ponen el foco en los vocales que al permanecer en el Consejo «contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley del Poder Judicial». Se trata de personas, dicen, que «por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno».

En concreto apuntan al grupo mayoritario de vocales del CGPJ que «se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del fiscal General, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del TC».

Por eso sostienen que «han contribuido al desprestigio de una institución» que «se encuentra en franca descomposición», pues su «única preocupación desde hace demasiado tiempo» es mantenerse en sus cargos, por lo que reclaman la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Vocales de distintas sensibilidades consultados por EFE afirman que el consenso se antoja imposible en este tema. Unos lo consideran un delito, otros solo lo ven sentido si lo hacen todos con todas las consecuencias que eso implique y los progresistas no lo ven posible porque creen que los conservadores no contemplan dimitir y al sumar diez el Consejo seguiría funcionado. «No tenemos que dimitir para solucionar un problema de otros», zanja una vocal, si bien otras voces no descartan discutir esta cuestión a la vuelta de las Navidades si todo sigue igual.