Siete retos de la legislatura para Galicia: ¿Qué asunto les gustaría dejar resuelto a los partidos?

Jaime de Olano (PP), José Ramón Gómez Besteiro (PSOE), Marta Lois (Sumar) y Néstor Rego (BNG)

La legislatura arrancó oficialmente el miércoles con los discursos del rey Felipe VI y de la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El mandato estará marcado por la amnistía, por los equilibrios territoriales a razón de la condonación de la deuda, y por las exigencias de las agendas nacionalistas e independentistas. PP, PSOE, Sumar y BNG exponen sus perspectivas políticas a nivel nacional y a nivel gallego.

1. ¿Cómo espera que se desarrolle la actual legislatura?

Jaime de Olano (PP): Nos gustaría que fuera una legislatura reformista para arreglar la economía y otros problemas, como los impuestos, los precios, la pobreza, las hipotecas. Lamentablemente, no parece que vaya a ser así. Nos vamos a dedicar a solucionar los problemas de unos pocos delincuentes independentistas. Sánchez va a levantar un muro para no gobernar para todos.

José Ramón Gómez Besteiro (PSOE): Creo que o reflexo da lexislatura será o reflexo do Congreso, reflectido na investidura. Haberá que traballar moito para equilibrar as forzas, pero estou seguro de que o Goberno seguirá cumprindo con Galicia. A plurinacionalidade do Parlamento non afectará ás cuestións que xa están marcadas para Galicia cos distintos socios. Non seremos menos ca outros.

Marta Lois (Sumar): Sumar ha acordado un programa muy ambicioso con el grupo socialista, con una agenda social y territorial. La legislatura tiene grandes desafíos y va a exigir mucho diálogo para alcanzar acuerdos. Desde Sumar estamos convencidos de que lograremos esos acuerdos, pero hace falta realizar una política de altura y ceder cuando sea necesario ceder.

Néstor Rego (BNG): Agardamos que a lexislatura sirva para avanzar en relación co noso país, Galiza. Que sirva para cubrir os déficits históricos en atención ás necesidades de Galiza en materia de investimentos e equipamentos de infraestruturas. E que se faga cumprindo oportunamente o acordo de investidura e con vistas a avanzar nos dereitos sociais e democráticos.

2. ¿Qué debe esperar la comunidad gallega de este mandato?

Jaime de Olano: Si hacemos un poco de historia reciente, los gallegos tenemos que sentirnos defraudados, engañados y maltratados por los Gobiernos socialistas, de la mano del señor Sánchez y de Ana Pontón del BNG. El acuerdo de investidura es poco ambicioso, pero afortunadamente los gallegos saben que salimos perdiendo cuando gobiernan ellos. Cada gallego va a asumir 400 euros de deuda para que Sánchez condone a sus socios la deuda autonómica.

José Ramón Gómez Besteiro: O Goberno vai continuar cos proxectos que temos que rematar agora. Pensando na sociedade galega en xeral, terá moito máis acceso ao transporte gratuíto en autobús e tren, e haberá unha maior proxección de vivenda pública. Os traballadores tamén terán un salario mínimo e os xubilados terán pensións que se revalorizarán segundo o IPC.

Marta Lois: Vamos a trasladar desde el ámbito parlamentario las propuestas en términos de agenda social y territorial para Galicia; especialmente lo que tiene que ver con política industrial —olvidada por el PP—, para hacer de ella un sector estratégico. En 14 años, los populares se han olvidado de ella.

Néstor Rego: Vai ser unha lexislatura complicada, pero o acordo que asinamos entre BNG e PSOE marca unha folla de ruta. Non cobre, loxicamente, todas as necesidades do noso país, pero si abarca unha serie de compromisos claros cos seus prazos, que veremos que se cumpran estritamente.

3. ¿Qué aportará su partido político a la legislatura?

Jaime de Olano: Si hablamos desde el Congreso, la labor que hemos hecho los últimos años. Pondremos sobre la mesa el maltrato que Sánchez impone a Galicia y, en paralelo, presentar medidas que reviertan esta situación. Propuestas en positivo para resolver los problemas de infraestructuras, fondos europeos e industria. Buscaremos los apoyos necesarios para que salgan adelante. Somos una comunidad autónoma envidiada por su seriedad.

José Ramón Gómez Besteiro: O PSOE vai dar seguridade e apostará pola liberación da AP-9 e da AP-53, e pola reindustrialización de Galicia. Continuarase a conexión entre Lugo e Ourense por ferrocarril e mellorarase a infraestrutura coa incorporación do servizo de cercanías. Tamén os PERTE navais e de automoción. E, sobre todo, seguiremos coa aposta enerxética e a mellora das condicións da hostalería.

Marta Lois (Sumar): Además de la industria, tendremos como prioridad la reducción de la jornada laboral. En el propio 2024, llevaremos a cabo un primer intento. Estamos trabajando en un plan piloto para empresas y para que puedan implementarlo. Hay una agenda específica para Galicia y medidas del acuerdo que queremos implementar territorialmente, y lo vamos a conseguir.

Néstor Rego (BNG): Creo que imos seguir xogando un papel decisivo que demostramos co acordo de investidura ante a campaña machacona do Partido Popular. O que demostramos é que aquí hai unha forza útil para Galiza para seguir avanzando noutras medidas a través dos Orzamentos Xerais do Estado ano tras ano ou con leis ou reais decretos que permitan realizar actuacións para que os galegos e galegas vivan mellor.

4. ¿Cuál es el asunto respecto a Galicia que le gustaría que quedara resuelto?

Jaime de Olano (PP): Son muchos los temas pendientes, como los fondos Next Generation, aunque no sabemos qué pasará con la industria del motor en Vigo, con Alcoa o con los trenes de alta velocidad. Pero estaremos vigilantes.

José Ramón Gómez Besteiro (PSdeG): Eu enmarco as prioridades no tema territorial co seu mapa de infraestruturas; no da reindustrialización, que seguramente ten que crear este mandato; mellorar as capacidades de autogoberno de Galicia, e mellorar a inclusión social. Todo este proceso debe completarse nestes catro anos. A política do Goberno será poñer en valor os problemas dos galegos e resolvelos.

Marta Lois (Sumar): Los grandes resultados de la reforma laboral, muy positivos, han permitido una recuperación sustancial. Por ejemplo, en términos retributivos, especialmente para las mujeres y los pensionistas. Yolanda Díaz está criticando a Nadia Calviño porque no apostamos por políticas de austeridad. Nos queda seguir subiendo salarios y prestaciones. Pero también quedan pendientes políticas para mejorar los trenes, la igualdad y avanzar en derechos.

Néstor Rego (BNG): Que se implanten os servizos ferroviarios suburbanos. Espérase que se consiga antes de que remate a lexislatura, e para nós ese é un obxectivo irrenunciable. Así como tamén queremos que a AP-9 acabe sendo gratuíta, porque cremos que é xusto. Tamén queremos acabar co espolio eólico en Galiza, e unha transición xusta, sobre todo para As Pontes, que foi abandonada polo Goberno de PSOE e Sumar.