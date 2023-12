Feijoo: «No puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde Ginebra y desde Bruselas»

Alberto Núñez Feijoo acaricia un perro durante su visita a las instalaciones de la Fundación ONCE en Boadilla del Monte, en Madrid Carlos Luján | EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró ayer que «no puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde Ginebra y desde Bruselas», en alusión a las negociaciones llevadas a cabo por el PSOE con Junts en Bélgica para la investidura de Pedro Sánchez, y en Suiza para cumplir con lo acordado por ambos partidos: ley de amnistía a los implicados en el procés, el traspaso de Cercanías y la condonación de parte de la deuda, así como el reconocimiento nacional de Cataluña.

En el documento de ese pacto, además, Junts propone la celebración de un referendo de autodeterminación, mientras que el PSOE defiende un «amplio desarrollo» del Estatuto del 2006.

Feijoo pidió ayer «disculpas» a los españoles por la «humillación», según su criterio, a la que el Gobierno está sometiendo a España al operar con un «mando a distancia» desde Ginebra y le reclamó al Ejecutivo que desvele ya el nombre del verificador que acompañará las reuniones de PSOE y Junts. «Si él quiere humillarse, como se ha humillado para ser presidente del Gobierno, esto no conlleva una humillación para el pueblo español: no puede haber un Gobierno con un mando a distancia desde Ginebra y desde Bruselas», insistió Feijoo durante una visita a la Fundación Once del Perro Guía, en Boadilla del Monte (Madrid).

El líder de la oposición aseguró que «la mayoría del pueblo español está atónito ante las noticias y los engaños» de Pedro Sánchez, primero sobre que no habría amnistía, luego que no habría mediador y «ahora resulta que la discusión es cuál es el verdadero mediador». Sánchez oculta el nombre del verificador, dijo, porque «está avergonzado», y le pidió que al menos sea transparente. «¿Quién es el mediador? ¿Cuántos mediadores hay? ¿Quién los paga? ¿Dónde se reúnen, qué acuerdan? Es lo mínimo que se puede conocer en este momento», incidió Feijoo, según Efe.

«El verificador es el pueblo»

El vicesecretario de política autonómica y municipal y análisis electoral del PP, Elías Bendodo, calificó de «disparate» que Sánchez acepte contar con la figura de un «verificador» internacional que garantice el cumplimiento del acuerdo entre el PSOE y Junts. Y afirmó que «en una democracia, el verificador de lo que hace el Gobierno es el pueblo» y no debe haber «un tercero al que hay que pagarle».

Bendodo también sostuvo que Sánchez «ha perdido una de las potestades que tiene el presidente del Gobierno», como es la de convocar elecciones, ya que, advirtió, las próximas elecciones generales serán «cuando diga el vicepresidente ejecutivo del Gobierno, que gobierna desde Waterloo», en alusión a Carles Puigdemont. «Todo es un disparate», enfatizó Bendodo, quien criticó que tanto la formación del Ejecutivo como la «estabilidad» del mismo se negocien «fuera» de España.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se sumó a Feijoo y Bendodo, aunque él dio por hecho que el mediador será la fundación Henry Dunant, lo que significa, según él, que Sánchez acepta «la lógica de una mesa de paz después de un conflicto armado», ya que el objetivo de la fundación es la mediar en conflictos internacionales.