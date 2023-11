Puigdemont amenaza a Sánchez con apoyar una moción de censura del PP si incumple los pactos de investidura

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas tras conocerse el acuerdo con Pedro Sánchez OLIVIER MATTHYS | EFE

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, presiona al Gobierno central para que haga nuevas cesiones al independentismo. En vísperas de la celebración de la primera reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra y el día antes de la apertura formal de la legislatura, Puigdemont advirtió ayer al líder socialista de que estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP para tirar adelante una moción de censura y tumbar el Gobierno, si los socialistas incumplen los acuerdos de investidura.

En la primera reunión, Puigdemont pondrá sobre la mesa su propuesta de referendo sobre la autodeterminación y su reclamación de un concierto económico para Cataluña. Junts exige avances en estas dos carpetas y en el reconocimiento de Cataluña como nación. Si no se producen estos avances, Puigdemont podría dejar caer el Gobierno, uniendo los 7 escaños de Junts a los del PP. Esta es la idea que Puigdemont le trasladó ayer al líder del PP Europeo, Manfred Weber, en el marco de una gala celebrada en Bruselas por la publicación Politico, que hace un ránking anual sobre las figuras más influyentes de Europa.

Puigdemont defendió el referendo ante Weber y este le replicó que el desafío independentista alimenta cada vez más el auge de la extrema derecha. Puigdemont insistió en advertirle al jefe de filas del PP en el Parlamento Europeo que el Gobierno no tiene asegurados los votos de Junts a lo largo de la legislatura. «Podríamos votar con el PP para tumbar los presupuestos o en una resolución sobre Israel», le trasladó. Y que incluso podría apoyar una moción de censura impulsada por el PP, siempre y cuando pactaran un presidente alternativo a Sánchez y los populares den pasos de acercamiento al soberanismo y dejar de tratarle como un terrorista. El PP, además, debería distanciarse de Vox.

La respuesta de Feijoo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha descartado esta opción ya que considera que el partido de Puigdemont «atenta contra la Constitución». «No he cambiado de posición. Por consiguiente, la respuesta es que no es posible, porque sí, yo creo en la unidad de mi país, creo en la Constitución española y eso es incompatible con las actuales exigencias de Junts», ha declarado a los medios en Madrid.

Dicho esto, ha asegurado que queda acreditado por las declaraciones de Puigdemont «que fue posible» que él fuera presidente, «al menos desde el punto de vista político», pero ha insistido en que no puede «aceptar lo que el señor Sánchez ha aceptado». «A mí no me nombra presidente de Gobierno el señor Puigdemont, al señor Sánchez sí», ha aseverado. Además, Feijoo ha señalado que ya explicó su posición en el debate de investidura de Pedro Sánchez, «a pesar de la carcajada» del secretario general del PSOE, que se burló del líder del PP por decir que no es presidente porque no quiere.