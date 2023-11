Borrell rechaza la amnistía y critica que el PSOE asuma el relato secesionista

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. CHRISTINE OLSSON | EFE

El argumentario del PSOE sobre la ley de amnistía sufrió este lunes un duro golpe por parte del exministro de Asuntos Exteriores de Pedro Sánchez y actual alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. El exministro explicó que no comparte el relato de los hechos que se describe en los acuerdos firmados por el PSOE con Junts y ERC sobre lo que sucedió en el proceso independentista. Destacó en este sentido que las responsabilidades del independentismo «ni se citan».

Borrell dijo que prefiere no pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley impulsada por el PSOE porque no es un experto en esa materia. Y tampoco se extendió sobre la motivación política de la amnistía, «es decir sobre su necesidad y su virtud», dijo parafraseando una frase del propio Pedro Sánchez.

«Ese relato no lo comparto»

«Parece que hacemos nuestras buena parte de sus tesis sobre un conflicto que supuestamente se inicia en 1714. Ese relato no lo comparto», insistió Borrell. «Y no sé si era necesario. Pero no es mi interpretación de lo que pasó en Cataluña esos años», aseguró en una entrevista en La Vanguardia.

Borrell también critica la actitud del Partido Popular Europeo (PPE) en el debate sobre la ley de amnistía que se llevó a cabo la semana pasada en el Parlamento Europeo. Señaló que «uno puede discutir la amnistía, estar a favor o en contra, pero no se puede decir que el sistema político y jurídico español ha sufrido una especie de paro cardíaco». Algo que, a su juicio, acaba dando armas a los independentistas para criticar al sistema español.

Borrell ya había avisado hace días de que sentía «preocupación» por los acuerdos alcanzados para aprobar una ley de amnistía como condición previa para la investidura de Sánchez. «Todos los que me conocen y saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso», señaló en ese momento. El exministro de Exteriores es autor del libro Las cuentas y los cuentos de la independencia, en el que desmonta los mitos del secesionismo catalán, al que acusa de «mentir durante años» y presentarse como víctimas en sus reclamaciones de económicas y de autogobierno.

Borrell también se mostró muy crítico con la idea de designar un mediador entre el Gobierno y los independentistas porque eso solo pretendía internacionalizar el conflicto y hacer paralelismos con conflictos como Kosovo o Bosnia. Ahora, el PSOE ha aceptado la figura de ese verificador para sus acuerdos con Junts y ERC.

La proposición de Ley Orgánica de Amnistía ya ha recibido la conformidad del Gobierno para que se pueda tramitar en el Congreso, por lo que ya solo resta que la Junta de Portavoces ponga fecha para su primer debate en el pleno de Congreso.

Vox presiona al PP

Vox presionó este lunes al PP al pedir a las Mesas del Senado y del Congreso que soliciten informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE en el Congreso tras sus pactos con los partidos independentistas. Desde Vox se pide también que se reclame un informe al letrado mayor del Senado. Según el partido de Santiago Abascal, es una acción perfectamente asumible por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

Esta sería solo una de las medidas que deberían adoptar los populares, según las fuentes de Vox citadas por Efe, «si se creen de verdad» que el Gobierno de Sánchez está promoviendo el «mayor ataque al Estado de Derecho» desde la aprobación de la Constitución en 1978.