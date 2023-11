Sánchez afirma que con la amnistía España será un país mas cohesionado

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. KIKO HUESCA / EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que con la futura ley de amnistía impulsada por el PSOE no solo no va a haber problemas de convivencia sino que gracias a esa norma va a haber un país «más cohesionado, con más convivencia y más unido que nunca». Y de esa cohesión se beneficiarán incluso quienes la critican. En su primer contacto con la militancia desde las pasadas elecciones, el líder del PSOE reunió a 9.000 personas en el Ifema madrileño. Sánchez se mostró convencido de incluso «la derecha y la ultraderecha que claman para que España se defienda de un riesgo que no existe» acabarán beneficiándose de la ley de amnistía que se apruebe.

«Con esta decisión trascendente de la democracia española se van a ver beneficiados hasta aquellos que se movilizan en contra», auguró.

Sánchez afirmó que cuando el líder de Vox, Santiago Abascal, habla de un Gobierno «golpista, el PP, en vez de desmarcarse, dice que España va camino de una dictadura». «Si Abascal dice que soy un psicópata, el PP que sufro una enfermedad mental», recalcó Sánchez, que resumió la actitud de la derecha diciendo que «Vox insulta y el PP, lejos de condenar, dobla la apuesta».

«Ante todo mucha calma»

En todo caso, afirmó que frente a «la bronca, al ruido, a toda esta polarización que no corresponde sino con una falta total de asumir el resultado electoral y, por tanto, que tengamos cuatro años más de avances progresistas, vamos a responder con trabajo calma y serenidad y a los insultos, con sentido del humor».

Defendió el lema utilizado por el Gobierno británico en 1939 para insuflar ánimos a la población. «Keep calm and carry on», dijo, traduciéndolo como «ante todo mucha calma y seguir hacia adelante, porque vamos a seguir adelante le pese a quien le pese».

El líder socialista explicó que a pesar de las críticas de la oposición, «España es un país abierto y tolerante, feminista y ecologista, amante de la paz y la justicia social» en el que no van a prosperar «ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei, ni Feijoo ni Abascal». Y pronosticó por el contrario «cuatro años más de avances sociales de un gobierno progresista».

Se refirió también a los ataques que se han producido en algunas sedes del PSOE. «Atacan y asedian las casas del pueblo porque son espacios democráticos de deliberación donde han surgido las principales conquistas sociales que luego hemos llevado a los congresos federales del PSOE y finalmente al Boletín Oficial del Estado cuando hemos tenido ocasión de gobernar», aseguró. Sánchez envió «un abrazo grande», especialmente a los trabajadores de la sede nacional de la madrileña calle de Ferraz. «Podrán asediar y atacar las casas del pueblo, pero nunca van a poder derribar los principios y valores del PSOE porque tenemos raíces muy profundas», arengó a los congregados.

En el acto participó también el secretario de organizador y número tres del PSOE, Sánchez Cerdán, negociador con Puigdemont de la ley de amnistía, que fue recibido con una cerrada ovación por la militancia. Estuvieron presentes igualmente los 17 ministros del PSOE.

Zapatero se vuelca en apoyo del líder del PSOE y compara la medida de gracia con el fin de ETA

«Llegará un día, no tardará muchos años, que un dirigente socialista pueda decir con la misma fuerza que lo digo yo que bajo un Gobierno de Pedro Sánchez se aprobó una ley de amnistía que abrió la puerta a la estabilidad, a la estabilización, a la convivencia en Cataluña y a una España mejor, más reconocida, más integrada, más cohesionada. Llegará ese día y lo viviremos». De esta manera defendió la ley de amnistía el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que comparó la amnistía con el fin de ETA bajo su Gobierno.

Sánchez le agradeció su apoyo en la campaña de las pasadas elecciones generales. «Todos los que estamos aquí y los que no han podido, los millones de votantes, te damos las gracias, porque cuando las cosas se pusieron muy difíciles echaste una mano y esta victoria también ha sido posible gracias a ti», le dijo Sánchez. «El compromiso con el partido de un socialista debe ser igual cuando lo dirige o cuando es un militante más. Ese compromiso debe ser el mismo cuando estés esperando que te aplaudan a cuando tú tienes que aplaudir», indicó Zapatero, en una velada crítica al expresidente del Gobierno Felipe González, que no apoya los pactos a los que ha llegado Sánchez con los partidos independentistas catalanes y con EH Bildu. «Compañero presidente, no te vamos a fallar», dijo Zapatero.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, afirmó que «pese a las mentiras, amenazas y el ambiente que están intentando generar en contra del Partido Socialista», en el último mes se han afiliado al partido 1.440 nuevos militantes.