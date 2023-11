Sánchez, en plena crisis con Israel: «Condenar los atentados de Hamás y las matanzas en Gaza es cuestión de humanidad»

Kiko Huesca | EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado su condena a la muerte de civiles palestinos a manos de Israel, que junto a su disposición al reconocimiento unilateral de Palestina abrió una crisis diplomática con Israel el pasado viernes, después de su viaje oficial a la zona.

En un gran acto del PSOE en Ifema en Madrid, ante 9.000 simpatizantes, donde se vieron muchísimas banderas de España, ha reiterado que condena tantos los «atentados terroristas de Hamás» que es «una banda terrorista», según ha remarcado, y «también la muerte de civiles palestinos». Además, según Europa Press ha indicado que la condena a ambos hechos no se trata de una cuestión «de partidos ni ideologías», sino de «humanidad».

Frente a las críticas lanzadas por el PP, que le acusaron a acudir a un país en guerra a generar discordia, les ha pedido que estén «con los derechos humanos», si no quieren apoyar al Ejecutivo. «Yo no lo voy a pedir a esta oposición que siempre está en el no, que esté con el Gobierno, pero sí le voy a exigir que esté con los derechos humanos, que es lo que estamos defendiendo desde el Gobierno de España«, ha indicado.

En el mismo acto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado de «acto de valentía» la decisión de Sánchez de decir de forma clara su opinión sobre la guerra en Gaza y ha recordado que a él también le acusaron de terrorismo cuando retiró las tropas españolas de Irak. «Llevábamos razón como tú la llevas ahora», ha subrayado Zapatero. Durante el mitin, ha remarcado que «es de un dirigente socialista digno decir con claridad que el derecho de defensa nunca podrá incluir que haya víctimas inocentes, niños y civiles», «en ningún sitio y en ningún momento de la historia», al tiempo que ha hecho hincapié en que «matar es solo matar, no es defender nada».

Feijoo afea a Sánchez su postura «unilateral»

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido al presidente del Gobierno que «se deje de ocurrencias» sobre Israel y Palestina y «no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico».

«Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamás», ha lamentado Feijoo en declaraciones a los medios de comunicación junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, en el árbol navideño de la Plaza Mayor.

En este contexto, Feijoo ha condenado que Sánchez haya «roto el consenso» de todos los gobiernos españoles anteriores en relación con este conflicto y ha afeado que una organización terrorista como Hamás haya felicitado a este y su Gobierno. «Es evidente que nosotros no nos vemos reflejados en la política exterior de este Gobierno», ha aseverado el líder del PP al respecto.

Asimismo, ha afeado que Sánchez «no ha consultado con nadie» su postura, una «unilateralidad» que también ha calificado de «ocurrencia». Así, ha instado a Sánchez a «comentar a sus colegas de la UE si está de acuerdo» y aclarar «si va a romper relaciones diplomáticas con Israel», al que considera que Sánchez ha «faltado el respeto» con su postura.

«España ha perdido prestigio internacional y nuestra reputación hoy es peor que hace 48 años», ha agregado Feijoo, quien también ha reclamado a todo el Ejecutivo que haga «una manifestación expresa sobre la condena del terrorismo de Hamás».