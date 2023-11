Ortuzar pide poner el foco del PNV en la política vasca y cerrar la etapa de «lo que se cuece en Madrid»

El candidato del PNV a lehendakari Imanol Pradales, en el centro, junto al lendakari Iñigo Urkullu, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. LUIS TEJIDO / EFE

El presidente de la ejecutiva del PNV, Andoni Ortuzar, pidió que, de ahora en adelante, se vuelva a poner el foco en la política vasca y se cierre la etapa centrada «en lo que se cuece en Madrid». Además, denunció «la españolización de la política vasca», y avisó de que es en Euskadi donde se garantiza a los vascos los servicios sociales, su «bienestar y calidad de vida».

Durante su intervención en el acto político celebrado en la localidad vizcaína de Sukarrieta, con motivo del 120 aniversario del fundador del PNV, Sabino Arana, Ortuzar señaló que en la ejecutiva del partido, tras la firma la semana anterior con Pedro Sánchez del acuerdo de investidura, comentaron la necesidad de «cerrar ya una etapa en la que todo el foco político estaba en Madrid» y de «volver a poner el foco en Euskadi, en la política vasca».

«Tenemos la sensación de que una parte de nuestra sociedad se está despistando, y se está perdiendo el auténtico foco de la política vasca porque todo se cuece en Madrid», añadió. A su juicio, hace ya «mucho tiempo en que lo que pasa en Madrid es lo que domina la escena política también aquí, y eso no es bueno». «La política vasca tiene que estar al servicio de Euskadi, al servicio de la gente vasca; ni pendientes de lo que pasa en Madrid, ni haciendo dejación de nuestros quehaceres esperando que los hagan otros y desde otras instituciones».

«Nuestro gobierno es el Gobierno vasco, no el Gobierno español. Nuestro presidente es el lendakari, no Pedro Sánchez o quien esté en la Moncloa. Nuestro Parlamento está en Vitoria, no en la Carrera de San Jerónimo. Y nuestras leyes son las que emanan del poder legislativo vasco o de las Juntas Generales», dijo.

Urkullu y Pradales, juntos

El lendakari, Íñigo Urkullu, deseó «lo mejor» a Imanol Pradales, su sucesor como candidato a la presidencia del Gobierno vasco, y le ofreció su «ayuda» en lo que necesite. Además, rechazó revelar si estaba dispuesto a seguir en la carrera electoral y se limitó a decir que ha sido máximo representante del partido, por lo que sabe «cómo es esto». «Las cosas tienen un principio y un final», reconoció.

No obstante, recordó que este «no es el final» porque todavía le queda mandato por delante y compromisos comprometidos con la sociedad por cumplir. Admitió que todavía no tiene prevista una fecha para la celebración de las elecciones autonómicas. Su convocatoria dependerá, según subrayó, de «las circunstancias que se presentan en la política, no solo en Euskadi sino también a nivel estatal y europeo».