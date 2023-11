El ministro Óscar Puente admite que la amnistía se aprueba porque necesitan los votos de Junts

El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, durante la rueda de prensa. J.J. GUILLÉN / EFE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, acusó este jueves al PP de intentar manipular al comisario de Justicia, el liberal Didier Reynders, para que se posicione contra la ley de amnistía. Sin embargo, restó importancia a que este dijese que estudiará la norma porque que es algo «lógico» que ocurre con todas las iniciativas legales de los estados miembros. Pidió por ello al PP que «deje de hacer el ridículo» en Europa y reclamó que, más allá de oponerse a la medida de gracia, aporten alguna idea para Cataluña.

Durante la sesión plenaria del pasado miércoles en el Parlamento Europeo, Reynders afirmó que la Comisión Europea examina «muy cuidadosamente» la propuesta para comprobar si respeta los valores y leyes de la Unión Europea. Pero también indicó que el debate y el análisis va ocurrir en primer lugar en España y en el marco constitucional español. Los socialistas consideran que esta última parte de la intervención de Reynders avala la idea de que se trata de una cuestión interna de España. Afirman por ello que el PP fracasó en su intento de poner a la Comisión en contra de la amnistía.

Reynders «estuvo a la altura»

Todo lo contrario sostuvo la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que afirmó que la «respuesta» en el Parlamento Europeo de Reynders, «estuvo a la altura» de lo que «necesita» el Estado de Derecho español porque lanzó la advertencia de que desde la Comisión Europea estarán «vigilantes». Recalcó que en ese debate se evidenció el «papelón» del PSOE y quedó claro que la amnistía «no es solo un asunto interno» de España. Según la portavoz del PP, de la intervención del comisario de Justicia se deduce que «esto no es solo un asunto interno, sino que tiene dimensión internacional».

En medio de ese debate, el nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, admitió que «probablemente» no hubieran impulsado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no necesitaran sus votos para la investidura de Pedro Sánchez. «A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de Gobierno. Sin esta medida, la investidura no es posible», indicó el ministro, que, no obstante, se mostró convencido que a lo largo de la legislatura se habría acabado tomando la posición de impulsar una ley de amnistía para no volver a la situación de «tensión» del 2017 en Cataluña.

Puente consideró «lógico» que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto, pero destacó que hay que analizar si esos cambios «tienen coherencia con el momento que se está viviendo». Defendió la necesidad de poner «luces largas» y «mirar el horizonte de los próximos años» porque, a su juicio, es mejor aplicar la amnistía en el «corto plazo» antes de que se produzcan «un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos a la tensión del 2017».

El PP protestará contra la amnistía el 3 de diciembre cerca Ferraz

El PP volverá a movilizarse contra la amnistía el domingo 3 de diciembre en el templo de Debod, un parque de Madrid que se ubica a menos de un kilómetro de la sede del PSOE en la calle Ferraz de la capital. Fuentes de la formación indicaron que esa será la ubicación y la fecha de la nueva movilización que anunció el pasado lunes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo.

El PP ya sostuvo que seguiría saliendo a la calle en contra de la amnistía, aunque siempre se ha desvinculado de las protestas ante la sede del PSOE, que sí apoya Vox. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió a denunciar ayer que la ley de amnistía impulsada por el rompe la separación de poderes y conculca la igualdad entre españoles.