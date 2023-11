Puente admite que «probablemente no» hubieran adoptado la amnistía si no la necesitaran para la investidura

Óscar Puente Kiko Huesca | EFE

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que «probablemente no» hubieran adoptado una ley de amnistía para favorecer a independentistas catalanes si no la necesitaran para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha dicho que al final habría acabado imponiéndose la medida en otro momento de la legislatura para no volver a la situación de «tensión» del 2017 en Cataluña, según Europa Press.

Puente ha explicado que es «lógico» que se critiquen los cambios de posición del PSOE en este asunto pero ha destacado que hay que analizar «si tienen coherencia con el momento que se está viviendo». «A nadie se le oculta que adoptar esta medida en este momento se vincula con la formación de gobierno. Sin esta medida, la investidura no es posible», ha expresado.

No obstante, el exalcalde de Valladolid ha defendido la necesidad de poner «luces largas» y «mirar el horizonte de los próximos años» porque, a su juicio, es mejor aplicar la amnistía en el «corto plazo» antes de que se produzcan «un montón de juicios, con una extradición de Puigdemont y que volvamos a la tensión del 2017».

«¿Si no hubierais necesitado esto —la amnistía— para la investidura lo hubierais adoptado? Probablemente no, pero estoy seguro que a lo largo de la legislatura la medida hubiera acabado imponiéndose?», ha reconocido en una entrevista en el Canal 24 horas de TVE, recogida por Europa Press.

Desbloqueo del CGPJ

Por otra parte, también ha afirmado que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, valora «posibles soluciones» para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mandato caducado desde hace cinco años por falta de acuerdo político, y ha reiterado al PP que «cumpla con la Constitución». «Pero tampoco podemos estar cuatro años esperando a que lo haga», ha avisado.

Puente ha criticado que el PP se proponga que la legislatura de Pedro Sánchez va a ser «corta» y «con esa expectativa parece que tiene pocos incentivos para renovar» el órgano de gobierno de los jueces. «El Partido Popular, que nos ataca porque dice que atentamos contra la independencia de los jueces, lo que busca con esta actitud no es ni más ni menos que propiciar los nombramientos en los órganos judiciales que a ellos les interesan. Y eso lo tenemos que revisar nosotros», ha avisado Puente.

En este contexto, ha asegurado que el ministro Bolaños «está valorando las posibles soluciones» para desbloquear el CGPJ «cuanto antes». No obstante, ha apuntado que el PSOE no plantea «modificar las mayorías parlamentarias» para la renovación del órgano. «Demos tiempo al tiempo», ha deslizado, dejando claro que él no tiene competencias de Justicia.

La amnistía en Europa

Preguntado por el pleno en el Parlamento europeo donde se ha abordado la amnistía con el comisario Didier Reynders, el titular de Transportes ha replicado que ha sido un «debate artificial» y «forzado por el Partido Popular» de España. «No ha tenido ningún tipo de trascendencia en el ámbito europeo. No hay más que ver cómo estaba la sala con un 10 por ciento de los parlamentarios presentes», ha minimizado.

Al hilo, Puente ha destacado que la amnistía es «un tema irrelevante» en el ámbito de la Unión Europea y de «consumo interno». «Creo que elegantemente Reynders lo ha dejado claro. Este es un asunto interno», ha reiterado, a la par que ha acusado al PP de hacer el «ridículo» porque el debate «no ha tenido ningún tipo de trascendencia». Respecto a las criticas de las exministras de Podemos Irene Montero e Ione Belarra, que acusaron a Pedro Sánchez de que las «echó» del Ejecutivo, Puente ha señalado que entre los nuevos ministros «había un sentimiento generalizado de cierto disgusto con las formas».

«Hay que agradecer los servicios prestados a la ministra, desearle lo mejor y nosotros tenemos que mirar hacia adelante, no podemos enredarnos en las formas», ha asegurado el ministro, al tiempo que ha pedido a Podemos que actúe «con responsabilidad» teniendo en cuenta «el momento político que vivimos».