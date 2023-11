Yolanda Díaz ofrece un ministerio para Nacho Álvarez si Podemos ceja en sus ataques

El secretario de Estado de Derechos Sociales y dirigente de Podemos, Nacho Álvarez Eduardo Parra | Europa Press

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha ofrecido a Podemos un ministerio en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que sería para el actual secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, pero solo si la formación morada se compromete a cejar en sus «ataques» e «insultos» contra ella. Pedro Sánchez debe decidir la composición de su nuevo Gabinete tras haber prometido el cargo de presidente del Gobierno este viernes, y al ser un Ejecutivo de coalición con Sumar, debe reservar una parte de las carteras para esta formación. A la espera de concretar si Sumar mantiene cinco, como tenía Unidas Podemos hasta ahora, o se reduce alguna debido a que desciende también el número de ministerios, es seguro que uno de esos puestos será para Díaz como vicepresidenta.

Nacho Álvarez, un perfil conciliador entre Sumar y Podemos C. Peralta

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya hizo unas declaraciones esta semana en la que aseguraba que Díaz y Sánchez pretendían vetarles para que no tuvieran representación en el Gabinete. Eldiario.es ha adelantado la carta de Díaz a Podemos, que han confirmado a Efe fuentes de Sumar, mientras que desde la formación morada no hay por el momento comentario alguno. No se cita un ministerio concreto para Álvarez, quien como secretario de Estado de Derechos Sociales es en la actualidad el número dos de Belarra en ese departamento.

Pero Díaz pone condiciones, y la primera de ellas es que Podemos deje de lanzar «ataques» e «insultos» a los miembros de Sumar y, en concreto, a ella misma. Además, les insta a comprometerse para presentarse con Sumar en las elecciones europeas del próximo año.

La respuesta de Belarra

Tras conocerse la noticia, Belarra, a través de una conocida red social, respondió a la propuesta, en términos muy críticos. «Como el resto de formaciones políticas, empezando por el PSOE, a los ministros y ministras de Podemos los elige Podemos», señaló la secretaria general de la formación morada. «Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han filtrado la noticia a la vez que nos la comunicaban, lo cual parece más una estrategia mediática para justificar que nos echan del Gobierno que una propuesta para gobernar en coalición», continuaba su razonamiento Belarra que reclamaba que no se impusiesen vetos.