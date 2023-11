Medio centenar de militares retirados reclaman en un manifiesto la destitución de Sánchez y la convocatoria de elecciones

Sánchez, en su escaño durante el debate Alejandro Martí­nez Vélez | EUROPAPRESS

Medio centenar de militares retirados de diversos cuerpos han elaborado un manifiesto en el que reclaman a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y la convocatoria de nuevas elecciones ante la, a su juicio, «ausencia de justicia, igualdad y democracia» en España.

El manifiesto, al que se ha adherido la Asociación de Militares Españoles (AME), -y que aglutina a más de 800 integrantes de los Ejércitos también en situación de reserva- los firmantes se pronuncian en contra de la amnistía y denuncian el «acoso» al estado de Derecho. Se ha publicado en su web con fecha de 16 de noviembre del 2023.

La AME justifica su petición con el artículo 8.1 de la Constitución que, en relación a las Fuerzas Armadas, tiene la misión de «defender el ordenamiento constitucional», que ven en «grave peligro por la falta de independencia judicial».

En el texto adelantado este viernes por Infolibre, los militares retirados, que se declaran «preocupados por el devenir de España», denuncian el «acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales», lo que «anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes».

Extralimitación de funciones

Asimismo, el manifiesto denuncia la extralimitación de funciones del Tribunal Constitucional, «presidido por un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones» y que, en sus propias palabras, asume «el papel de corrector de las sentencias del Tribunal Supremo, función que no le corresponde al no estar integrado en el poder judicial, debiendo exclusivamente garantizar la constitucionalidad o no de las mismas».

También carga contra la Fiscalía General del Estado, «proclive a la asunción permanente de los dictados del poder Ejecutivo, y en contra de su misión que es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante estos la satisfacción del interés social».