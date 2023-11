Sánchez y Feijoo polemizan en torno a un verso del poeta Antonio Machado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y la secretaria general del partido, Cuca Gamarrra, en un momento del debate. KIKO HUESCA / EFE

La confrontación entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo marcó el debate hasta el punto de que ambos entraron en una discusión literaria. El líder del PSOE citó al poeta Antonio Machado para defender la ley de amnistía para lograr la «concordia» y la «reconciliación». «Porque es posible y porque, como dijo el genial Antonio Machado: ‘Hoy es siempre todavía'», reseñó.

Feijoo le replicó reprochándole haber amputado una parte de la cita de Machado: «Hoy es siempre todavía. Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora».

Resaltaba así la necesidad de cumplir las promesas por parte de Sánchez. En la réplica, este aseguró que era Feijoo quien se equivocaba con ese párrafo. Móvil en mano, aseguró que la frase añadida por el líder del PP no es de Machado, sino del cantautor Ismael Serrano, que adaptó el poema de Machado. «Es lo que tiene buscar las cosas en Google», afirmó Sánchez entre risas. Feijoo replicó luego que él no es tan experto en Google como Sánchez, que, según dijo, copió su tesis doctoral.

«Esta sí que es buena»

Renunciar a la presidencia. Sánchez estuvo carcajeándose desde la tribuna por la afirmación de Feijoo en su debate de investidura de que no fue presidente de España porque no quiso aceptar las exigencias de Junts. «Esta sí que es buena», dijo Sánchez, que estuvo riéndose a mandíbula batiente durante muchos segundos. Luego, preguntó al líder de Vox, Santiago Abascal, si hubiera investido a Feijoo con un acuerdo entre el líder del PP y Junts. «Usted no es presidente porque la mayoría de ciudadanos de este país impidieron con su voto un Gobierno de usted con el señor Abascal, concluyó Sánchez. Feijoo le replicó diciendo que Sánchez no es capaz de entender que alguien pueda renunciar a ser presidente del Gobierno. «Yo no soy presidente porque no me vendo», concluyó.

Compra de apoyos

El hambre y las ganas de comer. Feijoo aseguró que «Sánchez no ha conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado con cheques que todos pagaremos», añadiendo que «las ganas del independentismo se han juntado con las ganas que tiene Sánchez de comer poder». «¡Menudo progresismo!», espetó Feijoo, que añadió que Sánchez estaba superando en agresividad al diputado Óscar Puente, que fue el que le dio réplica a Feijoo en su debate de investidura.

Choque por Junts

Tradición y legalidad. También polemizaron Sánchez y Feijoo sobre sus relaciones con Junts, el partido de Carles Puigdemont. Tras las críticas de Feijoo a Sánchez, este recordó a Feijoo unas palabras del responsable de institucional del PP, Esteban González Pons, en las que afirmó que esa formación «representa a un partido cuya tradición y legalidad no está en duda». «¿Quién del PP se vio con quién de Junts y de que trataron?», preguntó Sánchez.

Ministra de Igualdad

¿Por qué la va a destituir? Feijoo preguntó a Sánchez por qué siendo el suyo el Gobierno más feminista de la historia va a destituir a la responsable de esa cartera, la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero. La ministra sonrió y asintió con resignación.