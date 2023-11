El PP cree que se amnistiará a procesados por terrorismo en el País Vasco al no publicarse un pacto de investidura entre PSOE y Bildu

La cúpula del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Horas antes de que arrancara el debate de investidura, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijoo ha hecho una valoración de la ley de amnistía acordada entre PSOE y los partidos independentistas catalanes (Junts y ERC) y, tras un análisis jurídico, la formación ha concluido que la ley está incompleta a falta de las enmiendas que presenten estos partidos junto a EH Bildu —de los que han dicho que sospechan que firmaron un acuerdo de investidura no publicado para amnistiar a procesados por terrorismo en el País Vasco— y que, con ello, los socialistas y sus socios pretenden «engañar» a Bruselas para que no haya obstáculos de la UE para aprobarla. Y han añadido que «esta ley no sirve para mejorar la situación de Cataluña» y que «solo sirve para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder» tras poner de manifiesto que han visto con sorpresa varios de los puntos de la ley registrada el lunes en el Congreso.

Fuentes populares han aseverado que la amnistía pactada es «un traje a piezas» confeccionado por las distintas formaciones que lo han negociado y han ejemplificado un «catálogo de mentiras y errores» que han visto en la norma. Concretamente, han señalado que no es verdad que «hay una sentencia del Tribunal Constitucional sobre amnistía» y que «no se puede comparar con la amnistía del 77 porque es previa a la Constitución y corregía un sistema penal no democrático».

Además, han desmentido a los socialistas que se referían a que la ley propuesta por el PSOE no recoge casos de lawfare. «Lo incluye de dos formas: una con la que intentan engañar a la UE y otra en la que se amnistían asuntos que no son delito: promover el independentismo, informar de sus bienes, etcétera. Cuando se produzca la amnistía, se dirá que los jueces persiguieron a los líderes secesionistas por algo que no es delito», han recogido las mismas fuentes.

Amnistiados y condenados

Asimismo, las fuentes populares han sostenido que es «sorprendente que se amnistíe el delito de terrorismo de Tsunami Democràtic y de los CDR y no los delitos de los que se acusan a los Policías y Guardias Civiles, como de torturas». Pero con matices, porque los que no son imputados por la Fiscalía no se perdonarán y los imputados por terceros, como Tsunami y CDR, sí lo harán.

Las fuentes populares también han matizado que «los amnistiados serán quienes aún estén en el proceso judicial y no hayan sido sentenciados en firme». Es decir, con la última palabra del Tribunal Supremo. Lo que a ojos del partido supone un riesgo, ya que los delitos de terrorismo van de la mano de medidas preventivas como la prisión provisional al ser considerado un delito grave. Ven especial agravio que a dichos procesados se les amnistíe por el tipo de delito cometido.

Además, las mismas fuentes han sostenido que «hay un artículo —en la ley registrada— inexistente en cualquier país democrático que exonera el sometimiento a la ley. Si el Tribunal Supremo recurre en cuestión de constitucionalidad, a Carles Puigdemont no le afectará». Y también han destacado de la norma: «Esta es una ley de ciencia ficción porque amnistía también lo que ocurra en el futuro si tiene base en el pasado. Si la Generalitat vuelve a declarar la independencia con base en el 1-O, se le amnistía».

Actuación en Bruselas

Aunque los populares han sostenido que se «blindarán jurídicamente» para combatir la amnistía en España, la pelea en Bruselas la dejarán en manos tanto del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, como de las cabezas del Tribunal Supremo, ya que «cuando hubo crisis judiciales con Polonia y Hungría, fueron los máximos representantes de la Justicia de dichos países —es decir, de sus respectivos Supremos— quienes llevaron a Bruselas el caso. Nosotros haremos lo mismo», han comunicado las fuentes.

Los populares tienen toda la confianza en que Reynders sabrá ver que «la ley no está completa» porque «tenemos la propuesta del PSOE y faltan las enmiendas de ERC, Junts y Bildu», que se presentarán a lo largo del proceso legislativo para aprobar la ley de amnistía. Y respecto a la formación que dirige Arnaldo Otegi, las fuentes han señalado su sospecha de que «querrán amnistiar los delitos de terrorismo en el País Vasco» por el secretismo del pacto de investidura entre ambas formaciones, que no se ha hecho público e incluso se desconoce si existe.

Además, en la formación de Feijoo apuestan por que la Unión Europea será capaz de frenar todo el proceso de aprobación e implementación de la ley de amnistía. «Si Bruselas tiene que elegir entre el poder judicial y defender al Gobierno, va a elegir lo primero», han concluido dichas fuentes, que han querido «obviar» la inconstitucionalidad de la norma.