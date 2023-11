Feijoo ve la investidura de Sánchez como un «fraude» porque «lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas»

Kiko Huesca | EFE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha centrado su discurso en los acuerdos del PSOE con los independentistas para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que calificó de «fraude» porque «lo que se trae hoy a la cámara no se votó en las urnas», en referencia a la amnistía.

Feijoo empezó citando al propio candidato a la presidencia en su discurso de la mañana: «Las circunstancias son las que son y hay que hacer de la necesidad virtud». «Ha venido a presentarse como un mal menor, que menudo mérito tiene para ser una investidura», ironizó.

Feijoo negó además el concepto del Gobierno de mayoría progresista que defiende Sánchez. Solo sería así, dijo, si Junts hubiese renunciado a toda la herencia de CiU, y si el PNV hubiese decidido «cambiar el tractor por la hoz y el martillo». Es más, negó que el candidato socialista haya «conseguido el apoyo de nadie, lo ha comprado firmando cheques que todos pagaremos», dijo en referencia a las cesiones a los independentistas. Ironizó además conque los diputados piensen que están invistiendo a Sánchez como presidente cuando «ya llega investido a esta cámara desde Waterloo».

Sobre la amnistía, Feijoo tachó de «ejercicio de corrupción» tomar decisiones contra el interés general por «beneficios personales». El presidente del PP advirtió también que «la amnistía no mejora convivencia, la destruye. Aplasta a los catalanes no independentistas y divide al país en dos».

Para abordar esos problemas se comprometió a presentar una ley de lealtad constitucional que «aludirá expresamente a la impunidad generada por la ley de amnistía y su contenido perfilará un reencuentro con el derecho de las conductas vinculadas al golpe al Estado de 2017».

Reforzó su oposición a esa medida citando a veteranos socialistas como Felipe González, Alfonso Guerra, Virgilio Zapatero, Javier Sáenz de Cosculluela y otros, y se preguntó si son «nostálgicos del franquismo». También se refirió a los artículos en prensa internacional contrarios a la amnistía.

Subrayó la oposición de su partido a que los debates sobre la acción del Gobierno de España se someta a «verificadores internacionales» porque« la soberanía nacional no necesita mediadores». Añadió su rechazo a «la idea de que el Estado español es opresor» y criticó que se pretenda convertir el país «en un paraíso judicial para el independentismo». «Los españoles no tenemos que pedirles perdón», dijo a los independentistas a modo de conclusión sobre la amnistía, es «Sánchez el que tiene que pedir perdón a los catalanes constitucionalistas» e «incluso a sí mismo» a la vista de sus cambios de criterio.

«Palabra de Sánchez», señaló con ironía el líder del PP tras una serie de citas del candidato socialista en las que negaba la posibilidad de llegar a acuerdos con Podemos, con ERC, con Bildu, en contra los indultos, de rechazo a la amnistía a subrayando que traería a Carles Puigdemont a España para que fuese juzgado. Destacó que el candidato del PSOE «ni se inmuta», porque «para inmutarse haría falta el pudor que usted no tiene».

De cara a la legislatura, Feijoo advirtió que es preciso «encender todas las alertas democráticas porque del señor Sánchez se puede esperar cualquier cosa. Puede que ni lo sepa él, será lo que le exijan, lo qué sea, quién sea».

Advirtió que Sánchez presidirá un «Gobierno imposible que sufriremos todos los españoles» y añadió que Sánchez está iniciando por la «puerta de atrás» una reforma del sistema autonómico. «Está dispuesto a consumar el mayor retroceso en los derechos de los ciudadanos desde la Transición», dijo, y le advirtió que «la historia no le amnistiará» cuando Puigdemont regrese a Cataluña «sin reprobación».

Por ese motivo, mostró su apoyo a los ciudadanos que se manifiestan porque los planes de Sánchez «necesitan la resignación del pueblo español». Pero no la van a tener, advirtió. «Tendrán que escuchar a la sociedad civil (...) No a la amnistía, no a olvidar a las víctimas del separatismo, no a los mediadores internacionales, no a la injerencia rusa (...) No a dar la espalda mitad de los españoles, no a una democracia recortada. No a Pedro Sánchez y sí a una nación de ciudadanos libres e iguales».