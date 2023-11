El Senado aprueba la reforma de su reglamento para dilatar la ley de amnistía

Pedro Rollán, del PP, presidente del Senado SERGIO PEREZ | EFE

El pleno del Senado ha aprobado la reforma del Reglamento de la Cámara Alta. Los cambios pretenden dilatar la aprobación de la ley de amnistía. Y han sido aprobados gracias a la mayoría absoluta del PP, con el apoyo de los senadores de Vox y UPN y entre quejas de la izquierda, que considera que esta modificación reglamentarias es inconstitucional.

Tras la reforma del Reglamento, el Senado podrá decidir si una proposición de ley procedente del Congreso se tramita o no por el procedimiento de urgencia -un plazo de 20 días- o de forma ordinaria, lo que demora su aprobación hasta un máximo de dos meses, e incluso más tiempo si por medio hay «vacaciones parlamentarias» como es el caso del mes de enero.

La ley de amnistía que exonera a Puigdemont y a todos sus colaboradores, punto por punto Gonzalo BAreño

El PSOE recurrirá este cambio del Reglamento ante el Tribunal Constitucional y otros grupos de izquierda también han denunciado que el PP, que se declara constitucionalista, se está saltando la carta magna para dilatar la aprobación de la ley de amnistía pactada entre Pedro Sánchez y el independentismo catalán.

La futura norma, que tiene garantizados 178 votos a favor, según el PSOE, podría ser admitida a trámite la próxima semana, según fuentes parlamentarias. Una tramitación que será tortuosa tras esta reforma del reglamento del Senado.

Puigdemont redacta su perdón César Casal

El PSOE registra la proposición de ley de amnistía en solitario, sin sus socios

ERC alega dudas técnico-jurídicas para no firmar el texto de la medida de gracia. El debate de investidura de Sánchez se celebra este miércoles y jueves

m. salgado

Contra todo pronóstico, la proposición de ley de amnistía a los encausados por el procés, y condición sine qua non de los independentistas catalanes para investir a Pedro Sánchez, fue registrada ayer en solitario. La única firma que consta en el texto es la del grupo parlamentario del PSOE, pese a que este pretendía que fuera rubricado también por cinco de sus socios de investidura: Sumar, Junts, ERC, EH Bildu y el BNG.

Minutos antes de que cerrase el registro de la Cámara Baja, los socialistas, que estuvieron esperando toda la tarde la signatura de Esquerra, decidieron no aguardar más y presentar el texto antes del debate de investidura —que comienza este miércoles— como habían acordado con los exconvergentes.

Armengol fija la investidura de Sánchez para el miércoles y jueves M. Salgado

El redactado final de la proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña coincide con la última versión pactada entre el PSOE y Junts, y fue trasladado este lunes por la mañana a los partidos para su análisis, pero ya a media tarde ERC advertía que todavía lo estaba revisando y le faltaban por cerrar unos últimos «flecos».

La ley de amnistía perdona cargas penales y contables a cientos de secesionistas M. Lodeiro

Finalmente, y ante las «prisas» de los socialistas, los republicanos decidieron no firmar el texto debido a dudas técnico-jurídicas. «Queremos priorizar la máxima seguridad jurídica del contenido de la ley», señalaron, aunque aseguraron que su apoyo a la futura norma no peligra. La medida de gracia excluye los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y ERC querría introducir cambios para asegurar el perdón a los imputados de Tsunami Democràtic y de los Comités de Defensa de la República (CDR), según informa El Periódico de Cataluña.

Fuentes del PNV indicaron que están de acuerdo con la proposición de ley «en líneas generales», aunque no la firmaron porque las partes negociadoras no se lo pidieron. A primera hora de ayer, su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, reconocía que aún no habían tenido acceso al texto y que su pretensión no era cambiarlo, salvo que algo «les chirriara muchísimo». Los nacionalistas vascos solo querían leerlo con antelación para «echarle una ojeada». También Sumar desconocía el porqué del registro en solitario de la proposición, del que ni siquiera fueron informados previamente.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, fue el encargado de defender la medida de gracia, que calificó de «útil, necesaria e imprescindible» y «plenamente constitucional», y se mostró convencido de que todos los jueces la aplicarán «sin ninguna duda».