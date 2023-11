Junts asegura que la cifra de amnistiados rondará los 1.400 y no 400 como dice el Gobierno

Jordi Turull, líder de JxCat, en una rueda de prensa de su partido. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Baile de cifras. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha discrepado este martes con el Gobierno, el día después de que el PSOE registrara la ley de amnistía en el Congreso, del alcance de la norma. Los cálculos de los socialistas hablan de que la ley beneficiará a unas 400 personas. «No sé de dónde sacan esos números», ha afirmado Turull en TV3. La cifra que maneja Junts, según ha asegurado su secretario general, se acerca más a la que puso Òmnium Cultural sobre la mesa: 1.432 posibles amnistiados.

En cualquier caso, Junts ha señalado que suscribe de arriba a abajo el texto que registró ayer el PSOE en el Congreso. Estaba previsto que lo firmaran todos los grupos que apoyarán la investidura de Pedro Sánchez y al final solo llevaba la rúbrica del PSOE. Junts no firmó, según Turull, porque los socialistas les pidieron que no lo hicieran. Lo que trasladaron los negociadores de Sánchez a los nacionalistas fue que o firmaban todos los grupos o la ley solo se registraba con la firma del PSOE. Junts da por cerrado el texto de la ley y no presentará enmiendas. «Cumple todas las expectativas», ha aseverado el número 2 del partido. ERC, en cambio, está aún estudiando el borrador y podría presentar enmiendas.

La ley de amnistía que exonera a Puigdemont y a todos sus colaboradores, punto por punto Gonzalo BAreño

En cualquier caso, Junts considera que ha obtenido un «triunfo» político, al haber conseguido que los socialistas registren una ley de amnistía antes de la votación de investidura. También porque a su juicio no han tenido que pedir perdón, ni se les ha reclamado que renuncien a la unilateralidad. Carles Puigdemont puso como condición inicial que la ley tenía que estar aprobada antes de la votación de investidura, pero Junts ya da por bueno que haya sido registrada para poder afirmar que ha cobrado por adelantado. «Cumplimos todas las expectativas» de la negociación, ha asegurado Turull. La palabra lawfare no aparece en el texto de la ley, pero sí en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, en cambio, los junteros mantienen que sí está contemplado, aunque la palabra concreta no aparezca en el borrador de la ley, porque no es un concepto jurídico penal.