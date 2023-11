Borrell reconoce estar «preocupado» con el pacto entre el PSOE y Junts

El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, este lunes, en Bruselas EUROPA PRESS

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este lunes que los acuerdos del PSOE con los partidos nacionalistas catalanes Junts y ERC para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español le provocan «bastantes preocupaciones».

«Sí conozco ya los acuerdos políticos alcanzados con dos partidos independentistas y ciertamente esos acuerdos me provocan alguna preocupación o bastantes preocupaciones, lógicas, por otra parte, porque se trata de un problema complejo y difícil», declaró durante una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE celebrada este lunes en Bruselas. Añadió que de ese problema «complejo y difícil» Borrell se pronunciará «en su momento, no ahora».

Sobre el proyecto de ley de amnistía no quiso pronunciarse porque dijo que aún no conoce aún el texto, ya que ha estado este lunes «encerrado» en la reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete y «estos días» ha estado «terriblemente ocupado con los problemas propios de su función» como jefe de la diplomacia comunitaria.

«Es evidente que no puedo mezclar mi papel con consideraciones personales sobre un problema de política interior española, lo cual no quiere decir que no tenga mi opinión y que en algún momento la expresaré, porque tengo pleno derecho a hacerlo, sin involucrar a las instituciones europeas, de ninguna manera», comentó. «Aquí y ahora no es el momento pero todos los que me conocen en España y saben mi trayectoria personal y política pueden imaginar lo que pienso», ha asegurado en rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE.