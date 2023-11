Amnistía: ¿decisión política o jurídica?

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el pasado jueves en su comparecencia en el Parlamento Europeo. Europa Press | EUROPAPRESS

Pocos días después de leer el documento político relativo al acuerdo entre el PSOE y Junts, ya hemos podido acceder al texto de la proposición de Ley Orgánica de amnistía presentada ante la mesa del Congreso, y la primera cuestión que se plantea en el debate político y social es si se trata de una ley anticonstitucional. Lo cierto es que la Constitución no prohíbe la institución jurídica de la amnistía, sino solo lo que se denomina como derecho de gracia —indultos generales— que tienen una naturaleza jurídica muy diferente a la de una ley orgánica de amnistía, dado que el indulto es competencia del Poder Ejecutivo, o sea, del Gobierno.

Y parece razonable entender que los redactores de nuestra Constitución de 1978 no prohibiesen la institución de la amnistía porque ello podría haber implicado la derogación de la Ley 46/1977 de Amnistía, que fue el punto de partida del pacto constitucional en España que facilitó nuestra Transición Democrática. También es cierto que la Amnistía del 77 fue aprobada por una amplísima mayoría del arco parlamentario, incluyendo a los grandes partidos de entonces, UCD y PSOE, lo que desgraciadamente no podremos decir de la norma actual.

Como no podría ser de otra forma, la propuesta del nuevo texto legal de amnistía se fundamenta en su exposición de motivos en el interés general, y en todo caso no deja de ser una decisión política trasladada a un texto legal y dentro de lo que permite nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando su constitucionalidad pueda ser objeto de revisión a través de los probables recursos ante el Tribunal Constitucional. Y sus motivos tiene una buena parte de la sociedad española al parecerle una decisión improcedente, apresurada, y más motivada por la necesidad de un apoyo parlamentario para la investidura que por el interés general.

Lo que no podría admitirse desde el punto de vista jurídico es cualquier referencia en esta proposición de ley de amnistía al concepto de lawfare (o judicialización de la política), o a la revisión de decisiones judiciales por comisiones parlamentarias, que sí figuraban referidas en el apartado más dudoso del acuerdo de investidura PSOE-Junts. Pero en el texto legal ya no aparece mencionado ni en la exposición de motivos ni en su articulado. Y menos mal, porque eso sí afectaría muy seriamente a los principios constitucionales de separación de poderes e independencia judicial. Y en todo caso, no deja de ser paradójico hablar ahora de la politización de la Justicia cuando nuestro Consejo General del Poder Judicial —del que dependen nombramientos de magistrados del TC— se encuentra paralizado en su renovación constitucional por el bloqueo de los grandes partidos parlamentarios.