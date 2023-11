Cientos de miles de personas acuden a la llamada del PP para mostrar su rechazo a la ley de amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, mostró esta mañana su contundente rechazo a los pactos del PSOE con las formaciones independentistas y su no a la futura ley de amnistía para los imputados por el procés, y le ha pedido al presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que cese los «engaños» y convoque nuevas elecciones.

«Su único propósito personal es subestimar la inteligencia de los españoles, decir una cosa y hacer la contraria», avisó Feijoo en el marco de la manifestación convocada por su formación en la Puerta del Sol de Madrid, donde se han congregado un millón de personas según el PP, y unas 80.000, según la Delegación del Gobierno. Según los cálculos del PP, en total en toda España han sido dos millones de personas las que han protestado hoy contra la amnistía, 450.000 según las respectivas delegaciones del Gobierno, tal y como informa TVE.

«No tengáis ninguna duda que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Pedro Sánchez, habría una gran huelga general en toda España», ha asegurado Feijoo en la manifestación en Madrid. En este sentido, el líder de los populares ha resumido «lo que ha sido la España de los últimos años» con Sánchez. «La mentira continuada, entregarse a Bildu, cambiar presupuestos por presos, la financiación ideológica del independentismo, Hacienda somos todos menos los independentistas, la seguridad social somos todos menos los independentistas», ha enumerado.

Asimismo, ha criticado «el vaciado de las competencias del Estado, la amnistía para quienes quisieron pasar por encima de las leyes y el borrado de los delitos de corrupción y malversación», así como la «desigualdad permanente ante la ley», el «sometimiento de la justicia al interés político» y «el quebrantamiento de la separación de poderes».

«Quien firma esto no tendría que presentar su candidatura. Quien firma esto tendría que presentar su dimisión. Él no lo hará», ha clamado Feijoo, para llamar a los españoles a protestar «cívica y democráticamente». «Ante el abuso de confianza hay un arma muy poderosa, la verdad. Ante el egoísmo hay un arma muy poderosa, la razón», ha agregado.

Jesús Hellín | EUROPAPRESS Un manifestante en la Puerta del Sol Los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña se llenaron en minutos CESAR QUIAN Ciudadanos rumbo a la concentración de A Coruña PAU VENTEO - EUROPA PRESS | EUROPAPRESS La plaza de Sant Jaume, en Barcelona, abarrotada contra la amnistía a los condenados por el 1-O. Joaquín Reina | EUROPAPRESS Manifestación en Alicante. MARISCAL | EFE Isabel Díaz Ayuso, Núñez Feijoo y Martínez-Almeida, esta mañana en la Puerta del Sol Joaquín Reina | EUROPAPRESS Una pancarta en una protesta en Alicante, pidiendo respuestas a la Unión Europea Diego Radamés | EUROPAPRESS La Puerta de Sol, abarrotada NACHO GALLEGO | EFE En Valladolid también se concentraron miles de personas Joaquín Reina | EUROPAPRESS Gente manifestándose en Alicante Óscar Cela Concentración ante la Subdelegación del Gobierno de Lugo Salvador Sas | EFE Cargos del PP arropan a Alfonso Rueda en la concetración de Pontevedra CESAR QUIAN Algunos manifestantes trasladaron su protesta a las sedes del PSOE. Ocurrió en A Coruña El «¡España no se vende!» en imágenes: así fueron las concentraciones contra la ley de amnistía La Voz

El líder del PP ha arremetido contra Sánchez durante la mayor parte de su alocución, al acusarle de «mentir», y no de «cambiar de opinión» como él justifica, acerca de la amnistía, la cual apoya por requerirla para ser investido: «Hace de sus necesidades personales problemas para los españoles; de su avaricia, inmoralidad, y de su egoísmo, humillación».

«España va a tener un presidente que ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios», ha enfatizado Feijóo, quien cree que los independentistas tuvieron el 23J «menos apoyo popular que nunca, pero han encontrado un atajo: la falta de escrúpulos del candidato socialista».

Los manifestantes han interrumpido a Feijóo para corear «España no se vende», tras advertir el líder del PP que «el presidente del Gobierno no puede ser objeto de una compraventa». Ha reclamado continuar con las protestas «con respeto, con serenidad, con firmeza», como valores democráticos para defender las convicciones. En ese sentido, ha lamentado: «están pretendiendo hacernos pasar como una minoría violenta, y decimos no, nosotros estamos por el cumplimiento de la ley y las manifestaciones legales se pueden hacer en cualquier lugar de España, estamos defendiendo a la policía».

«Son ellos los que no cumplen la ley y son ellos los que utilizan la Guardia Civil y la Policía y van a aprobar la amnistía contra las leyes», ha agregado.

Tras subrayar que «esta mayoría de españoles ya no es silenciosa», ha avisado: «No vamos a renunciar a ninguna conquista democrática, vamos a seguir, no nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones».

Los independentistas, ha valorado Feijoo, «al menos van de cara, llaman a las cosas por su nombre», mientras que Sánchez, a su juicio, «subestima la inteligencia de los españoles, al decir una cosa y hacer la contraria». Por eso cree que muchos socialistas se oponen a lo que decide su secretario general, para quien «su proyecto es él y nadie más que él».

En la cita estuvieron presentes también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el expresidente del Gobierno José María Aznar; el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, y el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, entre otros.

Esta fue la cita central de todas las convocadas por los populares en las principales plazas y vías de las 52 capitales de provincia, donde se leyó un mismo manifiesto para «defender el Estado de Derecho, protestar contra la amnistía y garantizar la igualdad de los españoles, independientemente en la comunidad autónoma en la que vivan».

Bajo el lema «No a la amnistía. Por la igualdad de los españoles», los dirigentes populares, que llegaron a la madrileña Puerta del Sol al ritmo de People have the power, para subrayar que no se van a callar ante el «desafío a la democracia» que supone la ley de amnistía y remarcando la necesidad de que la «indignación que sentimos» se convierta en un «clamor» que se oiga en toda España.

«Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea (UE) y, sí, también en las calles, de forma pacífica, cívica y legítima», señalaron durante la lectura del manifiesto.

Ya sobre las diez y media de la mañana comenzaron a llegar los primeros manifestantes a un encuentro que se celebró con normalidad, bajo un ambiente pacífico y reivindicativo, con asistentes de todas las edades.

La plaza estuvo plagada de banderas de España y de la UE, y numerosas pancartas en las que se podía leer «España en pie» o «Amnistía no», entre otras cosas. Asimismo, se oyeron gritos de «Puigdemont a prisión», «Sánchez criminal» o «España unida jamás será vencida», para mostrar rechazo al líder del PSOE y a los acuerdos para su investidura con las formaciones independentistas. La protesta ha concluido con el himno de España.