Cándido Conde-Pumpido ingresa en un psiquiátrico a petición de un familiar

El abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Varela, en una imagen de archivo.

El abogado e hijo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Varela, fue trasladado el pasado viernes a un centro psiquiátrico, según adelanta El Mundo.

Tal y como dicen las fuentes del 112 citadas por el rotativo, «una ambulancia del Summa escoltada por el Cuerpo Nacional de Policía acudió a su domicilio en el barrio de Canillejas y le evacuó a una unidad especializada de un centro sanitario madrileño». Se trataría de un paso dado por orden judicial a petición de un familiar tras protagonizar un presunto intento autolítico.

El juzgado de Instrucción número 44 de Madrid puso en libertad la semana pasada al abogado y a otros dos varones tras ser acusados de cometer un presunto delito de agresión sexual. La Fiscalía había pedido la orden de alejamiento por un presunto delito de agresión sexual, aunque no había solicitado prisión, ya que la víctima no presenta lesiones, según indican a esta agencia fuentes fiscales. Sin embargo, no se ha decretado ninguna medida cautelar, tampoco la orden de alejamiento solicitada por la víctima.

La magistrada dio crédito a la versión de los denunciados: «El visionado de las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la casa no se corresponden con el relato de los hechos que hace la denunciante», explicó la jueza en su auto de libertad. «En las imágenes se ve a la denunciante situada por distintas estancias de la casa, cocina, dormitorio, parte exterior de la casa en compañía de Conde Pumpido unas veces y sola en otras ocasiones. Específicamente puede observarse a la denunciante y al denunciado en uno de los dormitorios durante varias horas, entrando y saliendo. Sin que pueda adivinarse ninguna situación coincidente con el relato de hechos por ella mantenido», zanjó la instructora.