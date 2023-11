El PP, antes de las concentraciones del domingo: «Nosotros damos la cara, no vendemos la igualdad de los españoles a escondidas»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, hizo ayer un llamamiento para que las concentraciones sean pacíficas J.J. Guillén | EFE

La jornada previa a las concentraciones convocadas por el Partido Popular para trasladar su repulsa ante los pactos sellados por el PSOE con partidos independentistas para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, los de Génova han dado a conocer el manifiesto que se leerá en las 52 capitales de provincia donde habrá manifestaciones.

En el documento, los populares señalan que «hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía». Continúa el texto exponiendo que «somos una nación con siglos de historia que nunca se ha callado ni se va a callar ante la desigualdad, y que siempre ha sabido sobreponerse a las dificultades. Lo hicimos también cuando el separatismo catalán dio un golpe a la Constitución y la convivencia y lo volveremos a hacer ahora que lo vuelve a intentar liderado por aquel que debería ser el primero en impedirlo».

El PP acusa a Sánchez de «vender la libertad y la igualdad de los españoles», haciéndolo como los «delincuentes: a escondidas, ocultándose, engañando». En contraposición, asegura que su partido da la cara, y lo hará mañana en las calles, sin esconderse ni «ponerse de rodillas ante los que odian la democracia». Por eso, asegura el texto, salen a las calles «orgullosos de nuestra democracia, nuestros jueces, nuestra policía, nuestros ciudadanos y nuestra Constitución. Orgullosos de España».

Manifiesto del PP para las concentraciones de este domingo

Todas las manifestaciones comenzarán a las 12.00 y se leerá este manifiesto de manera simultánea. Vox ya ha confirmado que respaldará las marchas.