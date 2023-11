Indignación en el Supremo: el pacto con Junts es una «amenaza explícita a nuestra independencia»

Sede del Tribunal Supremo en Madrid Emilio Naranjo EFE

La referencia del acuerdo del PSOE y Junts al lawfare o judicialización de la política ha causado una «indignación total» en el Tribunal Supremo, que lo interpreta como una «amenaza explícita» a su independencia judicial y el «a por ellos» de Carles Puigdemont, acordado con el PSOE de Pedro Sánchez.

El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones judiciales y fiscales, los jueces decanos y los presidentes de las Audiencias Provinciales de toda España claman contra el acuerdo de PSOE-Junts para la investidura de Pedro Sánchez, porque consideran que podría suponer la «quiebra de la separación de poderes».

Esta es la opinión que comparten varios magistrados del Tribunal Supremo, que afirman que la referencia al lawfare es «algo terrible en términos democráticos, ya irremediable e insólito», que hasta las asociaciones judiciales y fiscales más afines al Ejecutivo de Sánchez se han puesto en su contra, destacan.

El «lawfare», la excusa para salvar a Alay, Boye y Borràs Gonzalo Bareño

Una magistrado, según recoge la agencia Efe, asegura que «se ha conseguido una unanimidad en la indignación que hacía tiempo no se lograba», porque «hablar de lawfare es hablar de posible prevaricación» de los jueces. Y eso es «grave» porque una cosa es que esa acusación provenga de los medios de comunicación, y otra bien distinta es que se ponga «en boca de otros poderes del Estado», añade este magistrado.

Artífice de la democracia

«Me indigna que el PSOE, un partido que es artífice principal de nuestra actual democracia, haya atentado irremediablemente contra la independencia judicial», afirma otro magistrado, que lo interpreta como un «a por ellos» y ese «es el desquite de Puigdemont que el PSOE ha reconocido, acordado y cerrado».

El acuerdo entre el PSOE y Junts prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, el lawfare.

El PSOE asegura que en el pacto de Junts no se menciona el «lawfare» La Voz

Desde el Supremo quieren dejar claro que sus decisiones judiciales «no se pueden revisar por el Legislativo», por eso la referencia a la «guerra judicial» «no concilia con la separación de poderes». «Lo que se ha hecho no es normal, es una desviación», apunta otro. «Siento mucha decepción», añade otro magistrado que, como tantos, confiaba en que el acuerdo no incluyera esa referencia, de ahí que se hayan visto sorprendidos primero e indignados después.