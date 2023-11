El pacto PSOE-PNV prevé negociar el autogobierno futuro del País Vasco en un máximo de dos años

La Voz

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este viernes, en el Congreso de los Diputados, que el acuerdo alcanzado con el PSOE garantiza la negociación y el traspaso al País Vasco de todas las competencias pendientes y sienta las bases para negociar el autogobierno futuro, en un horizonte temporal máximo de dos años.

En una intervención ante los medios tras firmar el acuerdo de investidura con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, Ortuzar ha explicado que el acuerdo supone un «nítido avance» en el cumplimiento del autogobierno presente, en el Estatuto de Gernika y en cuanto al futuro ambas partes aceptan negociar sobre el «reconocimiento nacional» de Euskadi, la salvaguarda de las competencias vascas y un sistema de garantías basado en la bilateralidad y en la foralidad.

Ortuzar ha explicado que se crea una comisión para que cada seis meses se haga un seguimiento de los cumplimientos de estos acuerdos. «No es que no me fíe del presidente, pero por si esa palabra no se cumpliera..», ha dicho.

«Los acuerdos que se alcancen entre ambos partidos deberán responder a las demandas mayoritarias del Parlamento vasco», ha precisado el presidente del PNV, que ha explicitado que la comisión mixta del concierto vasco tendrá las bases para fijar las de reposición en las ofertas públicas de empleo, así como los máximos globales de la masa retributiva de los empleados públicos.

Ortuzar ha hecho hincapié en que «esto que es para la comunidad autónoma vasca, también será para Navarra».

En materia de fiscalidad, se amplía el concierto económico y se acuerda la concertación de nuevos impuestos y los límites de deuda, fijados en la comisión mixta del concierto.

En seguridad, se refuerzan las competencias de la policía vasca (Ertzaintza) y su presencia y participación en ámbitos internacionales de seguridad.

Gracias a este acuerdo, Ortuzar ha anunciado que Navarra recibirá en el plazo de seis meses las competencias de I+D+i y la de becas.

Y la resolución de problemas que afectan a muchos vascos, como los generados con las últimas modificaciones legislativas en cuanto al sistema de previsión social propio de las cooperativas.

Como «broche simbólico», Ortuzar ha valorado que se haya alcanzado un acuerdo que reportará a las instituciones vascas 100 millones de euros en cuatro años para acometer el reto del euskera a nuevo universo digital.

Se trata de un acuerdo muy amplio por el que el PNV garantiza el apoyo a la investidura de Sánchez y a la estabilidad de la legislatura «siempre sujeto a los avances y al cumplimiento leal de los compromisos alcanzados».