García-Page arremete contra Sánchez: «Puigdemont es el culpable, no la víctima»

Angeles Visdomine | EFE

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amagado este viernes con recurrir el acuerdo fiscal entre el PSOE y Junts para la investidura del presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. «No es ni aviso ni amenaza, si hay que ejercer recurso lo haré», ha dicho.

Así lo ha indicado el presidente castellanomanchego en el transcurso de su intervención en el acto de inauguración de la nueva resonancia magnética del Hospital Virgen de Altagracia de la localidad ciudadrealeña de Manzanares, donde ha agregado que no permitirá que se haga «una relectura» de la Constitución española.

García-Page: "Yo hablo desde España, que debiera entenderse que tiene un poquito más de valor. Será imposible, con pacto o sin pacto, lo quiera o no lo quiera el gobierno de turno. Será imposible que salga adelante un proyecto que privilegie fiscalmente a una parte de España"… pic.twitter.com/bTmPrze0op — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 10, 2023

Del mismo modo, ha afirmado que ve en el pacto «mucha necesidad» de gobernar de un lado, de librarse de la cárcel de otro y «ninguna virtud»; añadiendo que no va a tolerar que «alguien» utilice la pluralidad de España para tener privilegios fiscales o financieros. El barón socialista aseguró que el acuerdo político firmado se recoge un «relato falso», en el que no figura que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont «es el culpable, no la víctima».