La tensión política se traslada a los parlamentos autonómicos

La presidenta de los comuns, Jéssica Albiach, hace una peineta al líder de Vox, Ignacio Garriga en el pleno del Parlamento catalán CANAL PARLAMENT | EUROPAPRESS

La tensión política que vive el país, derivada de las negociaciones de la ley de amnistía, las protestas callejeras y el complicado proceso de investidura, se está trasladando a las cámaras autonómicas, en donde proliferan las palabras gruesas, los insultos y los gestos inapropiados. Ocurrió esta mañana en el pleno celebrado en Castilla y León, donde el presidente de la Cámara Carlos Pollán, de Vox, ha suspendido el Pleno ordinario por un plazo de cinco minutos tras llamar a todos los portavoces parlamentarios ante las acusaciones que se han realizado sobre gestos obscenos, que el PSOE achaca al vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo.

Los socialistas acusan al político del partido de Abascal de simular una «felación» hacia dos procuradoras socialistas y le tildaron de «indigno». El hecho se produjo durante el debate de una proposición no de ley presentada por el PSOE sobre listas de espera. «No es digno de representar a esta Cámara, ya vale con el acoso y el señalamiento, ya está bien de insultos y gestos obscenos», lamentó Gómez, quien afeó además que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no haya cesado ya al vicepresidente de Vox.

En su turno de intervención García-Gallardo reconoció que había realizado un gesto a las dos procuradoras socialistas, pero que solo consistió en llevarse a la mano a la cara y simular que estaban llorando, por lo que estaban diciendo en la Cámara.

También en Cataluña

En el Parlamento catalán, otro pleno bronco en el que la presidenta de los comuns, Jéssica Albiach hizo una peineta al presidente de Vox en la Cámara, Ignacio Garriga, tras llamar a los representantes de este partido «comunistas hiperventilados». «Señores comunistas hiperventilados, defenderemos el legado de nuestros abuelos y el futuro de nuestros hijos en legítima defensa», afirmó Garriga en su intervención durante la sesión de control al presidente de la Generalitat, unas palabras a las que respondió Albiach con el gesto despectivo.

En el inicio de su intervención, el también secretario de Vox ha anunciado que no haría ninguna pregunta a Aragonès, sino solo una «advertencia» y ha cargado contra el presidente del Govern y contra el PSC de Salvador Illa, a quien ha acusado de ser cómplice, en sus palabras. «Defendían la Constitución y ahora promueve saltársela». «Pagarán por ello, usted y el señor Aragonès, no tengan ninguna duda», le dijo Garriga a Salvador Illa.

En su turno de réplica, el presidente de la Generalitat ha tachado el discurso del diputado de Vox de listado de mentiras y ha lamentado que «se han proferido graves amenazas» que no se tendrían que aceptar en el Parlamento contra ninguna persona, diputado, trabajador o ciudadano.

El PSdeG lleva al Parlamento una declaración institucional para que el PP condene los ataques a Ferraz

Besteiro acusa a Rueda de ser un dos que lideran a crispación en los ataques a las sedes socialistas

El PSdeG llevarán al pleno de este miércoles en el Parlamento gallego la propuesta de una declaración institucional, que deberá ser aprobada por unanimidad, para condenar «os ataques violentos sufridos nos últimos días nas sedes do PSOE en todo o territorio». Así lo anunció este martes el candidato de los socialistas gallegos a la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, quien reprochó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, y al dirigente de los populares gallegos y de la Xunta, Alfonso Rueda, su silencio ante estas protestas. El diputado en el Congreso por Lugo argumentó que esa ausencia de condena por parte de ambos líderes populares es el resultado «do seu matrimonio con Vox», que lleva al PP a «actuar hoxe coma un hooligan». La iniciativa de los socialistas no es exclusiva a la cámara gallega y se extiende también al resto de parlamentos autonómicos.

Besteiro apela a los votantes del PP que no se sienten cómodos «cun Feijoo e Rueda absolutamente abascalizados». «A violencia non ten cabida na política, polo menos non para o PSOE e, estou seguro, que tampouco para os galegos e as galegas», añadió el candidato socialista desde Silleda, donde estuvo acompañado por el también diputado socialista David Regades y los alcaldes de Silleda, Rodeiro y Forcarei en un acto para presentar la bonificación de los peajes en la AP-53. Criticó que el PP advierta sobre «golpes de estado» cuando lo que se llevaron tanto populares como Vox fue un «golpe de realidade por perder as eleccións en España».

El PP se desliga de las protestas en Ferraz y critica a Interior por ordenar a la Policía cargar «como si fueran CDR» La Voz

El exdelegado del Gobierno reclamó a Rueda que evite «importar o clima de crispación que impulsa (la presidenta de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso», señalándole como parte de los responsables que lideran «esta campaña da crispación». «Necesitamos un presidente que se dedique a resolver os problemas dos galegos e galegas no lugar de fomentar divisións», continuó Besteiro, quien ironizó con que «é evidente que Alfonso Rueda busca facer méritos diante Ayuso, polo que poida pasar no PP nos próximos meses».

«En Galicia non coñecíamos a Rueda, pero agora que o estamos empezando a coñecer, pedímoslle que traballe pola convivencia e non traslade a súa frustración á sociedade galega», expuso el candidato socialista.

Réplica del PP

Los populares gallegos remitieron el martes por la tarde una contrapropuesta para la declaración que presentan los socialistas. El PP pide agrupar en esta a todas las instituciones públicas y sedes de cualquier formación política en la condena. No se limita a las protestas violentas en estos lugares, sino que incluye también las amenazas, insultos y ataques a sus miembros.