Puigdemont ironiza con los incidentes en Ferraz: «¿A qué hora sale el rey ordenando ir "a por ellos"?»

El expresidente catalán Carles Puigdemont durante una conferencia en Bruselas. OLIVIER HOSLET | EFE

Las algaradas en las que derivó este martes en Madrid la convocatoria de manifestaciones contra la ley de amnistía en el área de la calle Ferraz, donde está situada la sede nacional del PSOE, han desencadenado una oleada de reacciones políticas. Esta mañana, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ironizaba en sus redes sociales sobre si Felipe VI iba a pronunciar un mensaje un mensaje oficial para condenar los hechos: «¿A qué hora sale el rey ordenando ir "a por ellos"? ¿O es que está con ellos?».

El dirigente independentista huido a Bélgica, que estos días encabeza la negociación que negocia con los socialistas la investidura de Pedro Sánchez, recordaba así el mensaje que el rey ofreció el 3 de octubre del 2017 y en el que, con un duro tono, llamaba a la unidad del país tras la convocatoria del referendo ilegal del 1-O.

Després del que està passant a Madrid, a quina hora surt el rei a fer el missatge ordenant anar "a por ellos"? O és que està "con ellos"? — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 8, 2023

Desde el PP, por su parte, han salido al paso para condenar los altercados de los últimos dos días en Ferraz, aunque matizando que el responsable de la indignación social que se vive actualmente en España es el propio Pedro Sánchez. «El PP está en contra de cualquier tipo de violencia. Sea ante la sede de un partido político o en la calle. Igual que condenamos la que se produjo en otros tiempos y que ahora quiere amnistiar el PSOE», ha asegurado el coordinador general de los populares, Elías Bendodo.

El dirigente andaluz ha recordado la convocatoria de Génova el próximo sábado en todas las capitales para que de forma pacífica «se canalice la indignación generalizada que hay en nuestro país porque un presidente del Gobierno está dispuesto a pasar líneas rojas para seguir siéndolo». A su juicio, protestas como las que han tenido lugar en las últimas 48 horas frente a la sede socialista en Madrid «acaban por apuntalar al candidato del PSOE».

«Quisiera condenar los hechos ocurridos en la tarde de ayer en Madrid, donde unos grupos de ultras rompieron con una manifestación totalmente pacífica por las calles», dijo este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al inicio del Pleno de la Asamblea de Madrid. A renglón seguido, ha mostrado su respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha condenado los «actos vandálicos». Asimismo, ha sostenido que espera que «cada uno» de los culpables «sean detenidos y juzgados».

Sin embargo este mensaje no es suficiente para el PSOE. La portavoz de los socialistas y ministra de Educación en funciones, Pilar Alegría, considera «indignante» que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, no haya «llamado a la calma». «Hasta ahora solo hemos visto un tuit del señor Feijoo en el que llama a participar en una manifestación este domingo y no condena los incidentes», ha zanjado en una entrevista en TVE.